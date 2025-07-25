O gesto de Gilberto Gil que emocionou todo mundo no velório de Preta Gil

Em silêncio, Gilberto Gil se despede da filha em cerimônia fechada - Foto: Reprodução | X

Em um dos momentos mais tocantes do velório de Preta Gil, o cantor e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil beijou a testa da filha. O artista chegou ao local de mãos dadas com a ex-mulher Sandra Gadelha, mãe de Preta, e da esposa Flora Gil, na tarde desta sexta-feira, 25.

Gil foi recebido com gritos de solidariedade de fãs que aguardavam do lado de fora do teatro. "Força, Gil!", gritaram os presentes.

O velório ficou aberto ao público das 9h30 até às 14h30. E então, fechado para a entrada exclusiva da família e amigos íntimos da artista, até que o corpo saiu em cortejo rumo ao o Crematório e Cemitério da Penitência, onde foi cremado. Carlinhos Brown e o filho da artista, Francisco Gil, carregaram o caixão até a viatura do Corpo de Bombeiros que o conduziu.

A entrada de Gil e Sandra, que inspirou a música “Drão”, marca um dos momentos mais comoventes da despedida. Gil, visivelmente emocionado, não deu declarações, mas sua presença no ambiente falou mais que palavras. Ele permaneceu ao lado da ex-esposa e dos filhos, recebendo apoio de pessoas próximas.

Mais cedo, o filho de Preta, Francisco Gil, chegou com a namorada, a ex-BBB Alane Dias. Ele foi fotografado em lágrimas diante do caixão da mãe, sendo amparado por amigos e familiares.

O trajeto do cortejo foi planejado para passar pelo circuito do bloco de Carnaval “Preta Gil”, criado em homenagem à artista, que por anos comandou o tradicional “Bloco da Preta”, arrastando multidões nas ruas do Rio.

