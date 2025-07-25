Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUTO DE PAI

O gesto de Gilberto Gil que emocionou todo mundo no velório de Preta Gil

Gilberto Gil e Sandra Gadelha se reencontraram no adeus à filha Preta

Por Bianca Carneiro

25/07/2025 - 15:56 h
Em silêncio, Gilberto Gil se despede da filha em cerimônia fechada
Em silêncio, Gilberto Gil se despede da filha em cerimônia fechada -

Em um dos momentos mais tocantes do velório de Preta Gil, o cantor e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil beijou a testa da filha. O artista chegou ao local de mãos dadas com a ex-mulher Sandra Gadelha, mãe de Preta, e da esposa Flora Gil, na tarde desta sexta-feira, 25.

Gil foi recebido com gritos de solidariedade de fãs que aguardavam do lado de fora do teatro. "Força, Gil!", gritaram os presentes.

O velório ficou aberto ao público das 9h30 até às 14h30. E então, fechado para a entrada exclusiva da família e amigos íntimos da artista, até que o corpo saiu em cortejo rumo ao o Crematório e Cemitério da Penitência, onde foi cremado. Carlinhos Brown e o filho da artista, Francisco Gil, carregaram o caixão até a viatura do Corpo de Bombeiros que o conduziu.

Leia Também:

Velório de Preta Gil: atitude de Gominho levanta suspeitas
Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta
Atitude de famosa no caixão de Preta Gil chama atenção; VÍDEO

A entrada de Gil e Sandra, que inspirou a música “Drão”, marca um dos momentos mais comoventes da despedida. Gil, visivelmente emocionado, não deu declarações, mas sua presença no ambiente falou mais que palavras. Ele permaneceu ao lado da ex-esposa e dos filhos, recebendo apoio de pessoas próximas.

Mais cedo, o filho de Preta, Francisco Gil, chegou com a namorada, a ex-BBB Alane Dias. Ele foi fotografado em lágrimas diante do caixão da mãe, sendo amparado por amigos e familiares.

O trajeto do cortejo foi planejado para passar pelo circuito do bloco de Carnaval “Preta Gil”, criado em homenagem à artista, que por anos comandou o tradicional “Bloco da Preta”, arrastando multidões nas ruas do Rio.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por A TARDE (@atardeoficial)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

gilberto gil Preta Gil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Em silêncio, Gilberto Gil se despede da filha em cerimônia fechada
Play

Perdeu o pé? Saiba como está 7Kssio após acidente grave

Em silêncio, Gilberto Gil se despede da filha em cerimônia fechada
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

Em silêncio, Gilberto Gil se despede da filha em cerimônia fechada
Play

Netto Brito: quem é o cantor baiano que se envolveu em acidente

Em silêncio, Gilberto Gil se despede da filha em cerimônia fechada
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x