Pastor se revolta e chama Anitta de "prostituta do Apocalipse"

Anitta foi detonada por pastor - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A parceria entre Anitta e The Weeknd está viralizando no X. No entanto, a crítica de um pastor tem ganhado força na rede social. Em gravação, o religioso chama a cantora de "prostituta do Apocalipse".

O pastor afirmou que a funkeira, no show exclusivo que o cantor gringo fez no Brasil em setembro deste ano, fez referência bíblica.

"Anitta, a prostituta do Apocalipse ou a prostituta da Babilônia. Em um dos shows ela se traveste da prostituta, ela aparece no palco com uma referencia bíblica e até aparece com uma taça ou garrafa de bebida na mão, como é a descrição do que está no livro de Apocalipse", disparou o religioso.

Polemizando, o homem ainda ressaltou: "Será que o fim dos tempos chegou? Na verdade, esse show cheio de exoterismo, cheio de indicações e referências bíblicas só mostra uma coisa: o que era muito escondido, está sendo feito as claras e o que era oculto, esta sendo revelado hoje".

"Muito mais que um show, era um culto exotérico, levando as pessoas ao conhecimento do exoterismo. Eles sabem que pouco tempo os restam, mas pouco tempo também resta a nós igreja", completou.

Veja o vídeo: