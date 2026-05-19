Pepeu Gomes é internado e cria desconforto com exigências em clínica

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Cantor teria dado entrada na unidade após um quadro de lombalgia - Foto: Daryan Dornelles | Divulgação

O cantor e compositor Pepeu Gomes foi internado no último domingo, 17, na Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio de Janeiro.

O ex-marido de Baby do Brasil teria dado entrada na unidade após um quadro de lombalgia, condição que provoca dores intensas na região inferior da coluna.

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Ele foi hospitalizado por meio de um plano de saúde particular e o comportamento do músico dentro da clínica estaria causando desconforto entre colaboradores, segundo o portal LeoDias.

Pepeu teria estabelecido algumas regras próprias durante o período de recuperação. Entre elas, profissionais da enfermagem só poderiam acessar o quarto após as 10h da manhã.

A atitude do cantor teria causado estranhamento nos corredores da unidade, principalmente por impactar diretamente a rotina de atendimento dos plantonistas.

Além disso, relatos indicam que o artista estaria solicitando itens fora do padrão normalmente oferecido pela instituição, como cafés específicos e refeições diferenciadas.

Ainda de acordo com o portal, pessoas ligadas ao hospital afirmam que a postura adotada pelo músico vem provocando desgaste interno e aumentando a tensão entre integrantes da equipe.

Também circula nos bastidores o comentário de que o clima ficou delicado nos últimos dias e que o assunto já teria chegado a outros setores da unidade.