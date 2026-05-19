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POLÊMICA

Pepeu Gomes é internado e cria desconforto com exigências em clínica

Cantor teria dado entrada na unidade após um quadro de lombalgia

Edvaldo Sales
Por
Cantor teria dado entrada na unidade após um quadro de lombalgia
Cantor teria dado entrada na unidade após um quadro de lombalgia -

O cantor e compositor Pepeu Gomes foi internado no último domingo, 17, na Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio de Janeiro.

O ex-marido de Baby do Brasil teria dado entrada na unidade após um quadro de lombalgia, condição que provoca dores intensas na região inferior da coluna.

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Ele foi hospitalizado por meio de um plano de saúde particular e o comportamento do músico dentro da clínica estaria causando desconforto entre colaboradores, segundo o portal LeoDias.

Pepeu teria estabelecido algumas regras próprias durante o período de recuperação. Entre elas, profissionais da enfermagem só poderiam acessar o quarto após as 10h da manhã.

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A atitude do cantor teria causado estranhamento nos corredores da unidade, principalmente por impactar diretamente a rotina de atendimento dos plantonistas.

Além disso, relatos indicam que o artista estaria solicitando itens fora do padrão normalmente oferecido pela instituição, como cafés específicos e refeições diferenciadas.

Ainda de acordo com o portal, pessoas ligadas ao hospital afirmam que a postura adotada pelo músico vem provocando desgaste interno e aumentando a tensão entre integrantes da equipe.

Também circula nos bastidores o comentário de que o clima ficou delicado nos últimos dias e que o assunto já teria chegado a outros setores da unidade.

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