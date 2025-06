Rapper baiano pede justiça em nova versão de 'Acerto de Contas'

Canção já está nas plataformas de streaming - Foto: Divulgação | Juh Almeida

“A vingança do preto é justiça, a vingança do pobre é justiça, a vingança do índigena é justiça, a vingança dos LGBTS é justiça, a vingança das mulheres é justiça, a vingança dos palestinos é justiça, a vingança do nordestino é justiça, a vingança do povo é justiça. Sempre será justiça”! É com um clamor por justiça que André That Hora divulgou, na última terça-feira, 19, seu novo trabalho: uma releitura da música Acerto de Contas, originalmente lançada em 2005 pela banda baiana de rock Sangria.

A canção, já está nas plataformas de streaming, é composta por uma sonoridade que mistura elementos de trap, rock e samba-reggae. A letra aborda questões sociais pertinentes à realidade de quase todo brasileiro. Em Acerto de Contas, That Hora canta sobre violência policial, corrupção política, desigualdade social e até vício em jogos online. Repleta de críticas sociais, o cantor declara que seu objetivo é colocar o dedo na ferida.

Ele conta que a música nasceu após um convite de Apu Tude, ex-guitarrista da banda Sangria. Em parceria com o produtor RLLXX BEATS, Tude foi o responsável pela produção dos arranjos e mixagem. A faixa também contou com a colaboração do ex-cantor da banda, Mauro Python e de Raonir Braz, compositores da primeira versão. Gravados no bairro da Gamboa, o audiovisual do visualizer são da cineasta baiana Juh Almeida.

Brigando por justiça

Acerto de Contas surge em um novo momento da carreira de That Hora. “Estamos vivendo um momento crítico no Brasil. Muitas coisas erradas estão acontecendo e os artistas estão calados, sem posicionamento. É parte da minha função social como artista me posicionar”, afirma.

Além das denúncias de situações de violência cotidiana retratadas na letra, há um apelo significativo por reparação: “A vingança, a depender da perspectiva, é justiça, pois pode ser a nossa forma de lutar. É brigando e não parado que conseguimos justiça. Nossa reação também é justiça. A gente é oprimido o tempo todo em um lugar que somos maioria (quantitativa), mas no contexto social, minoria. Nós somos os desfavorecidos”.

Apesar da sonoridade e ritmos fortes, que podem atribuir um tom de agressividade à faixa, André deixa claro que que a reivindicação por justiça não deve acontecer de maneira violenta. “Não falo de brigar de uma forma violenta, digo em um sentido de raciocinar, questionar, de trazer novos discursos e novas conversas para a mesa”, ele afirma.

Acerto de Contas também fala sobre uma realidade que o cantor já vivenciou. Nascido e criado no bairro de São Caetano, periferia de Salvador, That Hora afirma que todo homem ou mulher preta que cresceu em periferia sabe que as situações de opressão descritas na letra acontecem para toda população minoritária.

A escolha de Juh Almeida como responsável pelo audiovisual da faixa partiu da necessidade que That Hora tinha em captar, sob um olhar mais sensível, pessoas pretas. “Entrei em contato com Juh e ela tinha essas imagens registradas na Gamboa. As imagens casaram muito com o tema da música, principalmente pela ideia de acordar a população para tomar providência. Acho que são as pessoas jovens que podem tomar providência. Querendo ou não, você vê no olhar dos meninos que estão ali que eles querem mudar alguma coisa. Existe garra e fogo no olhar. Eles são o futuro, são quem vai cobrar as coisas” afirma That Hora.

Apesar de bacharel em direito pela Universidade Católica de Salvador (UCSAL), a música sempre esteve em primeiro plano na vida de André Luis Silva Daora. O vulgo artístico “That Hora”, surgiu da tentativa de separar a vida artística da profissional.

Na discografia, That Hora mistura ritmos do rock com trap. XX7 (2021) homenageia artistas que morreram aos 27 anos. Em 2023 lançou seu segundo EP, o Trap Rock .No ano passado, debutou seu primeiro álbum de estúdio, ROCKERZ, sob influências de bandas como Slipknot e System of Down.

Ouça Acerto de Contas por André That Hora

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.