Alcione recebe título de Cidadã Baiana e se derrete: “Minha terra”

Alcione recebe homenagem das mãos das deputadas Olívia Santana (PCdoB) e Ivana Bastos (PSD) - Foto: Vaner Casaes/ALBA

A cantora maranhense Alcione recebeu o título de Cidadã Baiana em sessão especial nesta segunda-feira, 26, no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A outorga do título foi proposta pela deputada estadual Olívia Santana (PCdoB), que justificou a concessão da honraria pela ligação que Alcione, que se apresentou neste domingo, 25, no Teatro Castro Alves, possui com o estado da Bahia e com a cultura baiana.

"Alcione Dias Nazareth, uma das maiores intérpretes da música popular brasileira, é também símbolo da resistência. Tem uma relação profunda e afetiva com a Bahia, interpretando composições de Edil Pacheco, Walmir Lima, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Riachão e Tonho Matéria, além de homenagear grupos tradicionais como Ilê Aiyê, Olodum e Araketu. Seu compromisso com a música e a cultura do Estado a torna, de fato, uma filha da Bahia”, apontou Olívia.

Ao receber a homenagem, a artista fez um agradecimento. “Eu agradeço demais a todos vocês. Eu sempre achei que a Bahia também é minha terra, e é. Eu quero agradecer a vocês do fundo do meu coração”, disse.

“Alcione está enraizada na Bahia”

O deputado Bobô (PCdoB) disse que “Alcione está enraizada na Bahia” e que ela tem identidade com a terra e sua imagem é “indissociável da cultura que conforma a nossa gente”.

“Marrom é filha da Bahia de fato, mas é preciso o título de direito para consagrar a relação ancestral, musical e duradoura”, afirmou Bobô.

A presidente da ALBA, a deputada Ivana Bastos, fez coro aos elogios e chamou Alcione de um dos grandes nomes da história da MPB e do samba brasileiro.

“É apenas a confirmação da baianidade desta grande figura, porque espiritualmente ela já é baiana há muito tempo. Há pelo menos meio século, quando gravou, em 1975, “Aruandê”, de Edil Pacheco e Nelson Rufino; e estourou no Brasil inteiro, em 1977, com o samba "Ilha de Maré", do grande baiano Walmir Lima”, disse.



Velha relação

Natural de São Luís, no Maranhão, carinhosamente chamada de “Marrom”, Alcione também é trompetista e clarinetista. Filha do maestro João Carlos Dias Nazareth, regente da banda de música da Polícia Militar do Maranhão, entre 1935 e 1966, ela começou na música aos 9 anos, tocando vários instrumentos e cantando nas festas da família. Do pai, gravou as canções “Cajueiro Velho” e “Etelvina, Minha Nega”.



Se a Bahia deu origem ao samba, então Alcione pode ser também considerada uma filha da Bahia. A sambista maranhense, assim como o povo baiano, possui forte conexão com a herança cultural afrodiaspórica, o que é demonstrado nas músicas que ela escolhe para interpretar.

| Foto: Vaner Casaes/ALBA

O auge dessa relação ocorreu quando gravou, em 1975, “Aruandê”, de Edil Pacheco e Nelson Rufino e quando estourou no Brasil em 1977 com o samba “Ilha de Maré”, do sambista baiano Walmir Lima. Na voz inconfundível de Marrom, a canção, que narra as festividades em Salvador em meio à Lavagem do Bonfim, ficou imortalizada na cultura baiana e ganhou as rádios de todo o Brasil.

Presente na solenidade, o sambista e compositor Edil Pacheco disse que “Alcione é um patrimônio do Brasil” e relembrou a parceria com a artista.

“Ela já faz parte da identidade baiana por ser uma das intérpretes mais respeitadas do mundo do samba e que gravou inúmeros artistas baianos. Sempre foi uma porta-voz da cultura brasileira e defensora da democracia, por isso a homenagem é mais do que merecida”, declarou Edil.

Estiveram presentes na sessão solene os compositores Tonho Matéria, Chocolate da Bahia, Jota Veloso, Walmir Lima e Nelson Rufino; as cantoras Juliana Ribeiro, Gal do Beco e Aila Menezes; a atriz Gessy Gesse; o agitador cultural Clarindo Silva; os secretários de Estado Bruno Monteiro, da Cultura; do Trabalho, Augusto Vasconcelos; e Ângela Guimarães, da Promoção da Igualdade Racial; a Yakekere do Gantois, Ângela Ferreira; a influencer Tia Má; a deputada federal Alice Portugal; e os deputados estaduais Robinson Almeida e Cláudia Oliveira.