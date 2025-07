Raul Seixas 80 Anos: Show gratuito homenageia artista baiano no Dia Mundial do Rock

O artista e produtor cultural Marcos Clement comandará a homenagem - Foto: Divulgação

Padroeiro do Rock baiano, Raul Seixas será homenageado nesse dia 13 de Julho, data em que é celebrado o Dia Mundial do Rock, com um show gratuito para os soteropolitanos que gostam de bater cabeça.

O show “Raul Seixas 80 Anos”, ocorre a partir das 13h, no anfiteatro do Parque da Cidade, com entrada totalmente gratuita para celebrar a vida, a obra e o legado do eterno “Maluco Beleza”, nascido na capital baiana em 28 de junho de 1945.

Marcos Clement & Banda Arapuka e Rafa Luz & Trio das 7 conduzem a festa, acompanhados por convidados especiais: Marculino e Seus Belezas, Valdir Andrade, Igor Trovanova, Deja (Banda Aluga‑se) e Jajá Cardoso (Vivendo do Ócio).

Juntos, os músicos irão revisitar clássicos como “Metamorfose Ambulante”, “Ouro de Tolo” e “Mosca na Sopa”. O evento conta com patrocínio da Prefeitura de Salvador, através da Secretaria municipal de Cultura e Turismo e foi idealizado pelo artista e produtor cultural Marcos Clement, que busca integrar o projeto de forma permanente ao calendário cultural e turístico de Salvador, valorizando a identidade única da cidade no cenário musical nacional.

Serviço

O quê: Show “Raul Seixas 80 Anos”

Quando: 13 de julho de 2025 (domingo), a partir das 13h

Onde: Anfiteatro do Parque da Cidade (Av. Antônio Carlos Magalhães, Salvador‑BA)

Quanto: Entrada gratuita

Atrações: Marcos Clement & Banda Arapuka, Rafa Luz & Trio das 7, e convidados: Marculino e Seus Belezas, Valdir Andrade, Igor Trovanova, Deja (Banda Aluga‑se) e Jajá Cardoso (Vivendo do Ócio)