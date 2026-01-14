Reggae orquestral gratuito em Salvador terá Isaque e Jeremias Gomes

Isaque Gomes se apresentária no primeiro dia do evento - Foto: Divulgação

A capital baiana recebe, nos dias 22 e 23 de janeiro de 2026, o projeto Sinfonia Reggae Brasil. O espetáculo, protagonizado pela aclamada Orquestra Reggae de Cachoeira (ORC), acontece na Caixa Cultural Salvador com entrada gratuita.

A proposta une a sofisticação orquestral ao pulso vibrante do reggae, promovendo releituras de clássicos do gênero mundial, da MPB e do cancioneiro nacional.

O acesso ao evento será por ordem de chegada, e o público contará com a facilidade de estacionamento gratuito no local.



O projeto Sinfonia Reggae Brasil expande os horizontes da música popular ao integrar sopros, percussões e arranjos coletivos que preservam a essência rítmica jamaicana sob uma nova roupagem sonora.

Convidados especiais e diversidade sonora

Para tornar a experiência ainda mais marcante, a ORC contará com participações de peso no cenário do reggae:

Na quinta-feira, 22, sobem ao palco Isaque Gomes e Nengo Vieira.

Já na sexta-feira, 23, o espetáculo recebe Jeremias Gomes e Duda Diamba. Essa colaboração artística é uma marca registrada da orquestra, que já dividiu palcos com ícones como Edson Gomes, Sine Calmon e Saulo.

O legado da Orquestra Reggae de Cachoeira

Fundada em 2012, no Recôncavo Baiano, a orquestra cumpre um papel social fundamental na formação de jovens músicos sob a regência do maestro Flávio Santos.

Com passagens memoráveis pela FLICA e pelo Carnaval de Salvador, o grupo consolidou-se como um expoente da cultura baiana, articulando educação e circulação artística de forma interdisciplinar.

Após a temporada em Salvador, o projeto Sinfonia Reggae Brasil deve seguir em circulação por outras regiões do país, reafirmando o reggae orquestral como uma linguagem musical viva e em constante diálogo com a identidade brasileira.

Com patrocínio da Caixa e do Governo Federal, as apresentações reforçam o caráter contemporâneo e acessível dessa fusão musical.

