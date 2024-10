República do Reggae anuncia virada de lote dia 19 de outubro; confira

República do Reggae - Foto: Divulgação

A República do Reggae, maior festival do ritmo da América Latina, acaba de anunciar virada de lote no dia 19 de outubro. O festival trará alguns dos maiores nomes do reggae para Salvador, em uma noite que vai celebrar a cultura e o ritmo.

Artistas como Edson Gomes, Alpha Blondy, Etana, Steel Pulse, Clinton Fearon, Tribo de Jah, Mato Seco, Eek-A-Mouse e Leões de Israel vão animar o público durante o festival.

Os ingressos estão com condições especiais para os amantes do ritmo, com 10x sem juros no cartão, e estão sendo vendidos nos balcões do Pida do Salvador Shopping, Shopping Paralela, Salvador Norte Shopping e Shopping Piedade, na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site.

Para maiores informações acesse @pida e @republicadoreggaeoficial.