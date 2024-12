Réveillon de Copacabana terá Ivete Sangalo na contagem regressiva

Ivete Sangalo fará a contagem regressiva do Réveillon de Copacabana - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Ivete Sangalo vai estrear sua participação na virada carioca com uma apresentação durante contagem regressiva do Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela prefeitura local, nesta sexta-feira, 22.

A baiana subirá ao palco às 22h e, após à 0h12 dos primeiros minutos de 2025, passará o palco para Anitta. Serão 12 minutos de queima de fogos. A programação inclui 13 palcos espalhados pela cidade, três deles na Princesinha do Mar.

Leia mais:

>> Salvador está no top 10 destinos mais desejados para o réveillon

>> Réveillon dos Encantos promete virada inesquecível na Costa do Sauípe

Entre as tantas atrações da festa, estão, além de Veveta e Anitta: Caetano Veloso e Maria Bethânia (em único show gratuito da turnê histórica dos irmãos santamarenses), Xand Avião e a escola de samba Unidos da Viradouro, campeã do Carnaval em 2024. Isso no Palco Rio, o principal.

Este ano, o Revéillon vai dedicar exclusivamente um palco à canção gospel, feito inédito em Copacabana, com shows de Midian Lima, Thalles Roberto e DJ Marcelo Araújo. No Palco Samba, se apresentam Pretinho da Serrinha e convidados, Marcelo D2 e um punhado de bamba, e a agremiação carnavalesca Imperatriz Leopoldinense.

A prefeitura informou que outros novos nomes devem ser anunciados para os palcos Leme, o gospel, e Samba antes da festa. A organização estima atrair até 2 milhões de pessoas para as areias da Zona Sul.