Roberto Carlos e Erasmo são tema de show em Salvador

Após ter rodado o país durante seis anos com o espetáculo “Chico Buarque — Um Outro Olhar”, o dueto NU’ZS Duo volta a Salvador para celebrar dois grandes nomes da música brasileira: Roberto e Erasmo Carlos. Intitulada “Amores — A Música e a Palavra de Roberto e Erasmo", a obra estreará na capital baiana em apresentação única, em 7 de setembro, às 20h, no Teatro Jorge Amado, na Pituba.

Os ingressos, à venda na plataforma Sympla, custam R$ 120/R$ 60. Em cena, o músico Max Silva e a cantora e compositora Marcê Porena, parceiros de vida e de palco, adicionam a músicas de Roberto e Erasmo elementos pop, teatrais e eletrônicos, perpassando diversas fases da famosa dupla, que ousou falar, de forma única e direta, sobre o amor e as coisas do cotidiano.

Entre as 17 canções selecionadas para compor o repertório, estão “Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo”; “Além do Horizonte”; “Gente Aberta”; e “Olha” — faixa escolhida pelo NU’ZS duo para ser o cartão de visita do projeto [ouça aqui: youtu.be/MpFCYc6f_tM]. Todas elas, além de terem em comum a palavra “amor” em suas letras, receberam de Max e Marcê arranjos com pegadas de soul music, R&B e jazz.

Pela primeira vez em Salvador, Amores — A Música E A Palavra de Roberto E Erasmo teve sua estreia em Juiz de Fora (MG), de onde rumou para Recife (PE). Antes de vir à capital baiana, passará por Fortaleza (CE) e, depois, chegará a outras cidades, em apresentações distribuídas ao longo do ano que vem.