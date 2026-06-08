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GUIA COMPLETO

Rock in Rio 2026: ingressos, atrações e venda para público geral

Festival recomenda que o público fique atento ao horário de abertura de vendas

Edvaldo Sales
Por
Festival recomenda que o público fique atento ao horário de abertura de vendas
Festival recomenda que o público fique atento ao horário de abertura de vendas - Foto: Divulgação

O Rock in Rio abrirá nesta segunda-feira, 8, às 19h, a venda de ingressos para o público em geral. Diante da alta procura durante a pré-venda, o festival recomenda que o público faça o cadastro prévio no site da Ticketmaster e fique atento ao horário de abertura, de forma a agilizar o processo de compra.

Na pré-venda do dia 2, iniciada ao meio-dia, as datas com shows de Elton John, Calvin Harris, Maroon 5 e Demi Lovato já haviam se esgotado por volta das 13h40.

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A organização classificou a corrida pelos ingressos como a “mais rápida da história”. O festival será realizado entre os dias 4 a 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio.

Segundo levantamento da Fundação Getulio Vargas (FGV), com público estimado em ao menos 700 mil pessoas, a expectativa é que o evento movimente R$ 3,36 bilhões na economia da cidade, superando os R$ 3,2 bilhões registrados na edição de 2024.

O dado considera toda a cadeia de gastos dos visitantes, incluindo hospedagem, alimentação, transporte, experiências turísticas e serviços.

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NOVIDADES

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Olodum confirma show no Rock in Rio e planos para 2026 imagem

PRIMEIRAS ATRAÇÕES

Elton Jonh e ícone brasileiro são confirmados no Rock in Rio 2026
Elton Jonh e ícone brasileiro são confirmados no Rock in Rio 2026 imagem

GARANTIDO

Contagem regressiva: Rock in Rio já tem datas definidas para 2026
Contagem regressiva: Rock in Rio já tem datas definidas para 2026 imagem

Quanto custa o ingresso?

Para um dia de festival, os ingressos custam R$ 870 na modalidade inteira e R$ 435 para meia-entrada.

Clientes Itaú com cartões de crédito elegíveis têm direito a 15% de desconto sobre o valor da inteira, reduzindo o preço para R$ 739,50.

Dias de Rock in Rio

Em 2026, o Rock in Rio acontecerá nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Quem adquiriu o Rock in Rio Card ainda pode definir a data de utilização do ingresso até o meio-dia de 8 de junho, antes do início da venda geral. Após esse prazo, a escolha ficará sujeita à disponibilidade de ingressos para cada dia do evento.

Line-up completo

4 de setembro

Palco Mundo

  • Foo Fighters
  • Rise Against
  • The Hives
  • Nova Twins

Palco Sunset

  • Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos
  • Hot Milk
  • Detonautas convidam Biquini
  • Di Ferrero

Espaço Favela

  • MC Rodrigo do CN
  • Hitmaker
  • GBZ7N

New Dance Order

  • Steve Angello
  • GIU x Carola
  • ATKÖ
  • Cat Dealers

Global Village

  • Paulinho Moska
  • Leela
  • Giovanna Moraes

Supernova

  • Diogo Defante
  • Venere Vai Venus
  • Rock in Gil com Larissa Luz
  • Chady

5 de setembro

Palco Mundo

  • Avenged Sevenfold
  • Bring Me The Horizon
  • MGK (Machine Gun Kelly)
  • Sepultura

Palco Sunset

  • Bad Omens
  • Poppy
  • Black Pantera convida Nervosa
  • Malvada convida Day Limns

Espaço Favela

  • Major RD
  • Canto Cego
  • Quantum

New Dance Order

  • James Hype
  • Volkoder
  • Camila Jun x Eli Iwasa
  • Victor Lou

Global Village

  • Korzus
  • Noturnall + Russell Allen
  • Rhegia

Supernova

  • Supercombo
  • Lvcas
  • MC Taya
  • Zero

6 de setembro

Palco Mundo

  • Calvin Harris
  • Black Eyed Peas
  • Nelly
  • Barão Vermelho - Encontro Formação Original

Palco Sunset

  • NE-YO
  • Jota Quest toca Tim Maia
  • BaianaSystem
  • Calema

Espaço Favela

  • Xamã
  • Rael
  • Budah

New Dance Order

  • MEDUZA³
  • Liu
  • Casa Bonita - Brisotti e Viot
  • Sofi Tukker

Global Village

  • Mohamed Ramadan
  • Mãeana
  • Bento Gil convida Flor Gil

Supernova

  • João Gordo & Asteroides Trio em “Blitzkrieg Psycho Bop Ramones 50
  • Matanza Ritual
  • Bayside Kings
  • O Escritório.

7 de setembro

Palco Mundo

  • Elton John
  • Gilberto Gil
  • Jon Batiste
  • Luísa Sonza convida Roberto Menescal

Palco Sunset

  • Laufey
  • Péricles canta Motown
  • Roupa Nova convida Guilherme Arantes
  • Vanessa da Mata convida Rubel

Espaço Favela

  • Belo
  • Mart’nália
  • Tiee

New Dance Order

  • Fatboy Slim
  • Aline Rocha
  • Leo Janeiro & simo not simon
  • Max Styler

Global Village

  • João Bosco
  • Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
  • Wanda Sá

Supernova

  • Alee
  • Zeca Veloso
  • Melly
  • Maui

11 de setembro

Palco Mundo

  • Stray Kids
  • Alok
  • HWASA
  • NEXZ

Palco Sunset

  • Jamiroquai
  • PJ Morton
  • Os Garotin convidam Duquesa
  • Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara

Espaço Favela

  • MC Cabelinho convida TZ da Coronel
  • Puterrier e MC Carol
  • Caio Luccas

New Dance Order

  • Neelix e Vegas
  • Omiki
  • DEPARTAMENTO
  • ANNA

Global Village

  • Soulidified
  • Rio Bronx
  • Lambateria convida Félix Robatto

Supernova

  • Nandatsunami
  • Ananda
  • Isa Buzzi
  • Muse Maya

12 de setembro

Palco Mundo

  • Maroon 5
  • Demi Lovato
  • J Balvin
  • Pedro Sampaio

Palco Sunset

  • Mumford & Sons
  • João Gomes com a Orquestra Brasileira
  • Gilsons convidam Daniela Mercury e Olodum
  • Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago

Espaço Favela

  • Timbalada
  • Priscilla Senna
  • Soul de Brasileiro

New Dance Order

  • Alok com o projeto inédito Rave The World
  • Alok & Family – Ekanta e Swarup
  • Gabe
  • Adam Sellouk
  • Bhaskar

Global Village

  • Mestrinho
  • Hamilton de Holanda
  • Badi Assad

Supernova

  • Delacruz
  • Milo J
  • Yago Oproprio
  • Celo Dut.

13 de setembro

Palco Mundo

  • Twenty One Pilots
  • Halsey
  • Lola Young
  • Ivete Sangalo

Palco Sunset

  • Zara Larsson
  • Marina Sena convida Céu
  • Joelma convida Viviane Batidão
  • Carol Biazin convida Joyce Alane

Espaço Favela

  • DENNIS
  • Suel
  • Marvvila

New Dance Order

  • John Summit
  • Roddy Lima
  • Illusionize
  • Dawn Patrol - Maz, Antdot, Riascode e Bakka

Global Village

  • Haley Smalls
  • Lucy Alves
  • Kinnie

Supernova

  • Lourena
  • Sant
  • Bruna Black
  • AR Baby
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