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Rock in Rio 2026: ingressos, atrações e venda para público geral
Festival recomenda que o público fique atento ao horário de abertura de vendas
O Rock in Rio abrirá nesta segunda-feira, 8, às 19h, a venda de ingressos para o público em geral. Diante da alta procura durante a pré-venda, o festival recomenda que o público faça o cadastro prévio no site da Ticketmaster e fique atento ao horário de abertura, de forma a agilizar o processo de compra.
Na pré-venda do dia 2, iniciada ao meio-dia, as datas com shows de Elton John, Calvin Harris, Maroon 5 e Demi Lovato já haviam se esgotado por volta das 13h40.
A organização classificou a corrida pelos ingressos como a “mais rápida da história”. O festival será realizado entre os dias 4 a 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio.
Segundo levantamento da Fundação Getulio Vargas (FGV), com público estimado em ao menos 700 mil pessoas, a expectativa é que o evento movimente R$ 3,36 bilhões na economia da cidade, superando os R$ 3,2 bilhões registrados na edição de 2024.
O dado considera toda a cadeia de gastos dos visitantes, incluindo hospedagem, alimentação, transporte, experiências turísticas e serviços.
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Quanto custa o ingresso?
Para um dia de festival, os ingressos custam R$ 870 na modalidade inteira e R$ 435 para meia-entrada.
Clientes Itaú com cartões de crédito elegíveis têm direito a 15% de desconto sobre o valor da inteira, reduzindo o preço para R$ 739,50.
Dias de Rock in Rio
Em 2026, o Rock in Rio acontecerá nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.
Quem adquiriu o Rock in Rio Card ainda pode definir a data de utilização do ingresso até o meio-dia de 8 de junho, antes do início da venda geral. Após esse prazo, a escolha ficará sujeita à disponibilidade de ingressos para cada dia do evento.
Line-up completo
4 de setembro
Palco Mundo
- Foo Fighters
- Rise Against
- The Hives
- Nova Twins
Palco Sunset
- Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos
- Hot Milk
- Detonautas convidam Biquini
- Di Ferrero
Espaço Favela
- MC Rodrigo do CN
- Hitmaker
- GBZ7N
New Dance Order
- Steve Angello
- GIU x Carola
- ATKÖ
- Cat Dealers
Global Village
- Paulinho Moska
- Leela
- Giovanna Moraes
Supernova
- Diogo Defante
- Venere Vai Venus
- Rock in Gil com Larissa Luz
- Chady
5 de setembro
Palco Mundo
- Avenged Sevenfold
- Bring Me The Horizon
- MGK (Machine Gun Kelly)
- Sepultura
Palco Sunset
- Bad Omens
- Poppy
- Black Pantera convida Nervosa
- Malvada convida Day Limns
Espaço Favela
- Major RD
- Canto Cego
- Quantum
New Dance Order
- James Hype
- Volkoder
- Camila Jun x Eli Iwasa
- Victor Lou
Global Village
- Korzus
- Noturnall + Russell Allen
- Rhegia
Supernova
- Supercombo
- Lvcas
- MC Taya
- Zero
6 de setembro
Palco Mundo
- Calvin Harris
- Black Eyed Peas
- Nelly
- Barão Vermelho - Encontro Formação Original
Palco Sunset
- NE-YO
- Jota Quest toca Tim Maia
- BaianaSystem
- Calema
Espaço Favela
- Xamã
- Rael
- Budah
New Dance Order
- MEDUZA³
- Liu
- Casa Bonita - Brisotti e Viot
- Sofi Tukker
Global Village
- Mohamed Ramadan
- Mãeana
- Bento Gil convida Flor Gil
Supernova
- João Gordo & Asteroides Trio em “Blitzkrieg Psycho Bop Ramones 50
- Matanza Ritual
- Bayside Kings
- O Escritório.
7 de setembro
Palco Mundo
- Elton John
- Gilberto Gil
- Jon Batiste
- Luísa Sonza convida Roberto Menescal
Palco Sunset
- Laufey
- Péricles canta Motown
- Roupa Nova convida Guilherme Arantes
- Vanessa da Mata convida Rubel
Espaço Favela
- Belo
- Mart’nália
- Tiee
New Dance Order
- Fatboy Slim
- Aline Rocha
- Leo Janeiro & simo not simon
- Max Styler
Global Village
- João Bosco
- Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
- Wanda Sá
Supernova
- Alee
- Zeca Veloso
- Melly
- Maui
11 de setembro
Palco Mundo
- Stray Kids
- Alok
- HWASA
- NEXZ
Palco Sunset
- Jamiroquai
- PJ Morton
- Os Garotin convidam Duquesa
- Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara
Espaço Favela
- MC Cabelinho convida TZ da Coronel
- Puterrier e MC Carol
- Caio Luccas
New Dance Order
- Neelix e Vegas
- Omiki
- DEPARTAMENTO
- ANNA
Global Village
- Soulidified
- Rio Bronx
- Lambateria convida Félix Robatto
Supernova
- Nandatsunami
- Ananda
- Isa Buzzi
- Muse Maya
12 de setembro
Palco Mundo
- Maroon 5
- Demi Lovato
- J Balvin
- Pedro Sampaio
Palco Sunset
- Mumford & Sons
- João Gomes com a Orquestra Brasileira
- Gilsons convidam Daniela Mercury e Olodum
- Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago
Espaço Favela
- Timbalada
- Priscilla Senna
- Soul de Brasileiro
New Dance Order
- Alok com o projeto inédito Rave The World
- Alok & Family – Ekanta e Swarup
- Gabe
- Adam Sellouk
- Bhaskar
Global Village
- Mestrinho
- Hamilton de Holanda
- Badi Assad
Supernova
- Delacruz
- Milo J
- Yago Oproprio
- Celo Dut.
13 de setembro
Palco Mundo
- Twenty One Pilots
- Halsey
- Lola Young
- Ivete Sangalo
Palco Sunset
- Zara Larsson
- Marina Sena convida Céu
- Joelma convida Viviane Batidão
- Carol Biazin convida Joyce Alane
Espaço Favela
- DENNIS
- Suel
- Marvvila
New Dance Order
- John Summit
- Roddy Lima
- Illusionize
- Dawn Patrol - Maz, Antdot, Riascode e Bakka
Global Village
- Haley Smalls
- Lucy Alves
- Kinnie
Supernova
- Lourena
- Sant
- Bruna Black
- AR Baby