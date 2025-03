Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro ficam sem Numanice em 2025

Ludmilla comanda o Numanice - Foto: Divulgação

O Numanice se tornou um dos principais atrativos do calendário de eventos musicais do Brasil, mas, em 2025, fãs que moram em algumas capitais brasileiras ficaram sem a experiência de ver Ludmilla cantando seus pagodes ao vivo.

Na agenda divulgada no site oficial do evento não consta shows em Salvador (BA), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). A cantora vai finalizar a terceira turnê do Numanice em maio deste ano.

Confira o calendário do Numanice para 2025:

11 de janeiro - em Guarapari (ES)

25 de janeiro - Florianópolis (SC)

8 de fevereiro - Natal (RN)

15 de fevereiro - Belo Horizonte (MG)

5 de abril - Miami (EUA)

13 de abril - Niterói (RJ)

3 de maio - Brasília (DF)

31 de maio - Ribeirão Preto (SP)

Nas redes sociais, fãs passaram a especular que o motivo do encerramento da tour mais cedo se deve ao nascimento de Zuri, filha da artista com Bruna Gonçalves. Ao Portal A TARDE, Ludmilla falou que está com o coração “transbordando de emoção” com a gravidez.

“Esse momento de esperar a nossa filha está sendo uma mistura de ansiedade e muito amor. A Brunna e eu estamos vivendo esse período com muito carinho, e é claro, com aquela ansiedade de querer que a Zuri chegue logo, pra que a gente possa encher ela de amor e cuidado”, disse.