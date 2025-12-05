Show de Simone na Concha Acústica vai reunir clássicos da MPB

Simone - Foto: Divulgação

Já se tornou tradição homenagear artistas no dia do Festival de Música da Rádio Educadora FM, e na 23ª edição não seria diferente. A grande homenageada da noite é a cantora baiana Simone, reconhecida como uma das vozes mais importantes da Música Popular Brasileira.

O show da cantora acontece neste domingo (7), na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, durante a cerimônia de premiação do Festival de Música. Com início previsto para as 18h30, os ingressos saem por R$ 60 e R$ 30 e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Castro Alves ou no site e aplicativo da Sympla.

O evento ainda contará com transmissão ao vivo na Rádio Educadora FM, TVE e redes sociais.

Desde 2016, o Festival homenageia artistas consagrados durante a premiação. Entre os nomes das edições anteriores estão Tom Zé (2016), Elza Soares (2017), Caetano Veloso (2018), Gilberto Gil (2019), Mateus Aleluia (2020), Maria Bethânia (2021), Gal Costa (2022), Nelson Rufino (2023) e Novos Baianos (2024).

Para Simone, ser homenageada na 23° edição do festival é muito significativo. “A Concha Acústica tem uma energia poderosa, é um espaço onde vivi momentos muito marcantes da minha trajetória. Estar ali sendo celebrada por um festival que valoriza a criação, a diversidade e a música feita com verdade é como receber um abraço profundo da Bahia. Sinto uma gratidão imensa por esse reconhecimento”, afirma.

Da quadra para o palco

Com mais de 50 anos de carreira, Simone estreou profissionalmente em 1973, após desistir da carreira de esportista. A artista possui uma extensa discografia, com 31 álbuns de estúdio e sete registros ao vivo, e marcou gerações ao eternizar sua voz em trilhas de novelas, filmes, seriados e especiais musicais, consolidando-se como uma das intérpretes mais emblemáticas da MPB.

No cenário internacional, Simone inclui apresentações no Montreux Jazz Festival e, em 2023, recebeu o Prêmio à Excelência Musical do Grammy Latino, reconhecimento máximo por sua contribuição artística. Com uma trajetória marcada por grandes encontros, já dividiu o palco e o estúdio com Milton Nascimento, Chico Buarque, Ivan Lins, Tom Jobim, Pablo Milanés e Zélia Duncan, entre outros.

Mesmo acumulando diversos prêmios ao longo da carreira, Simone não escondeu a surpresa ao descobrir que seria homenageada no Festival Educadora. “Quando me contaram, fiquei com o coração apertado de alegria. Pensei em toda a minha caminhada até aqui e me senti profundamente tocada”, relembra a artista.

“Às vezes a gente segue trabalhando, cantando o que acredita, e não imagina a dimensão que essas canções ganham na vida das pessoas”, completa.

No show, Simone pretende reunir canções recentes, algumas surpresas e clássicos que não podem ficar de fora, como Jura Secreta, O Que Será, Começar de Novo, Iolanda e Nada Será Como Antes, entre outros. A direção geral é da própria Simone.

“O repertório foi pensado como uma travessia”, define a cantora.

“Trago músicas recentes que refletem quem sou hoje, algumas surpresas que conversam com momentos importantes da minha vida e clássicos que caminham comigo há décadas. Gosto quando o público reconhece uma canção nos primeiros acordes, mas também gosto de provocar descobertas. É um equilíbrio que me mobiliza”, detalha.

Festival

Este ano, o Festival de Música da Rádio Educadora FM recebeu 710 inscrições que concorrem à maior premiação destinada a um festival de músicas inéditas do Brasil. Ao todo, serão distribuídos R$ 408 mil aos 50 premiados. A melhor música com letra e a melhor música instrumental receberão prêmios de R$ 20 mil.

Além disso, o melhor arranjo de música com letra, o melhor arranjo de música instrumental, o melhor intérprete vocal e o melhor intérprete instrumental receberão R$ 12 mil cada, enquanto os demais 44 fonogramas finalistas serão premiados com R$ 6 mil. As 50 músicas finalistas também passarão a tocar na programação da rádio.

O público ainda escolherá dois prêmios na categoria Música Mais Votada pelos Ouvintes, nas modalidades Música com Letra e Música Instrumental, que este ano também receberão premiação adicional, totalizando R$ 10 mil cada.

Outra novidade é a categoria voltada para estudantes das escolas públicas estaduais da Bahia. Aos jovens talentos serão concedidos três prêmios: R$ 10 mil para o primeiro lugar, R$ 8 mil para o segundo e R$ 6 mil para o terceiro.

As músicas premiadas também serão tocadas na Educadora FM. As escolas dos vencedores receberão uma premiação específica para investimentos em ações relacionadas ao ensino de música, concedida pela Secretaria de Educação do Estado.

A Comissão Julgadora desta edição é formada por Sarajane, Josyara, Neila Kadhí, Yacoce Simões e Beto Jamaica.

A Bahia tem um jeito

Para Simone, festivais como o da Educadora são essenciais para a valorização da música nacional. “A música brasileira sempre respirou renovação e precisa de lugares que acolham o novo, que incentivem quem está começando e ofereçam caminhos. A força da nossa cultura nasce desse diálogo entre gerações, do encontro entre diferentes vozes”, explica.

A artista descreve a volta para Salvador como um retorno para casa: “Aqui nasci e vivi encontros artísticos lindos, momentos inesquecíveis e recebi um afeto que me acompanha até hoje. O público baiano tem uma entrega muito especial. Ao longo da minha carreira, a Bahia me deu força, acolhimento e alegria. Estar de volta num show de homenagem é como fechar um ciclo iluminado”.

Ela garante que o público pode esperar um show cheio de tesão. “Eu sempre levo comigo aquilo em que acredito, a emoção que me atravessa e a voz que tenho. Vai ser um show afetuoso, intenso, conectado com a cidade, com o festival e com a minha história. Quero celebrar a música e agradecer por essa caminhada que segue viva dentro de mim”.

Simone: ‘Tô Voltando’, no 23º Festival de Música da Rádio Educadora FM / Domingo, 7, 18h30 / Concha Acústica do Teatro Castro Alves / R$ 60 e R$ 30 / Vendas: Sympla

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.


