Show de Simone na Concha Acústica terá participação de Carlinhos Brown

Carlinhos Brown e Simone - Foto: Divulgação

A nova turnê de Simone chega à Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, neste domingo, 7, às 18h30, e o cantor Carlinhos Brown vai fazer uma participação especial. Eles vão cantar juntos logo após o lançamento de ‘Primeiro Amor Primeiro’, feat de Brown e Simone que chega às plataformas digitais nesta sexta-feira, 5.

Vivendo um momento especial em sua carreira, a cantora baiana vai apresentar um repertório escolhido a dedo, acompanhada por uma nova geração de músicos. A artista Ana Costa assina a direção artística do show e se junta à banda, tocando violão e cavaquinho.

A direção geral é da própria Simone. O novo roteiro da turnê ‘Simone’ reúne músicas imortalizadas na voz da cantora, incluindo sucessos que marcam diferentes fases de sua trajetória.

Estão no repertório atual canções como ‘Coisa Feita’ (João Bosco, Aldir Blanc e Paulo Emílio), ‘Para Lennon e McCartney’ (Lô Borges, Márcio Borges e Fernando Brant), ‘Encontros e Despedidas’ (Milton Nascimento e Fernando Brant), entre outros.