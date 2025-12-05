Cantor mais rico do mundo vive em mansão de R$ 530 milhões aos 56 anos

Mansão fica em Bel Air, Los Angeles, e é avaliada em cerca de US$ 100 milhões - Foto: Reprodução | Rede Sociais

O cantor Jay-Z completou 56 anos na quinta-feira, 4, em seu melhor momento: bilionário, discreto e vivendo ao lado de Beyoncé, de 44 anos, um estilo de luxo silencioso que se reflete tanto na vida pessoal quanto nos negócios.

Nascido Shawn Carter, o rapper foi eleito pela Forbes o músico mais rico do mundo, com patrimônio estimado em US$ 2,5 bilhões — e celebra a data em uma das residências mais exclusivas dos Estados Unidos, uma mansão em Bel Air, Los Angeles, avaliada em cerca de US$ 100 milhões.

Mesmo longe de turnês ou lançamentos frequentes, Jay-Z construiu um império ao diversificar investimentos. Ele é dono da Roc Nation, empresa de entretenimento que gerencia carreiras de artistas e atletas, incluindo o brasileiro Vinícius Júnior.

Ele também é coproprietário de marcas de bebidas de luxo, como o champanhe Armand de Brignac e o conhaque D’Ussé, além de ter acumulado fortunas com aportes em companhias como Uber e Block antes de elas se tornarem gigantes do mercado.

Jay-Z e Beyoncé | Foto: Reprodução | Rede Sociais

A estratégia imobiliária do Jay-Z e Beyoncé também chama atenção. A mansão de Bel Air, comprada à vista por US$ 88 milhões em 2017, tornou-se símbolo de poder e discrição — mas também de custos elevados. Em julho, veículos internacionais revelaram que o casal construiu uma nova hipoteca de US$ 57,75 milhões, firmada com o private banking do Morgan Stanley. O imóvel já contava com um financiamento anterior, posteriormente refinanciado com o Goldman Sachs.

Os dois enfrentam altos custos de imposto predial, estimados em mais de US$ 1,2 milhão por ano. Somando financiamento e tributos, as despesas mensais associadas à mansão chegam a cerca de US$ 637 mil — um valor que, para um casal bilionário, sugere uma estratégia financeira calculada, mais do que ostentação.

Projetada pelos arquitetos Paul McClean e Dean McKillen, a propriedade de 1.700 m² exibe uma arquitetura brutalista futurista, marcada por concreto, aço e extensos painéis de vidro blindado, algo raro até no ultraluxo. Além disso, o imóvel inclui diversas piscinas integradas ao paisagismo e aos ambientes internos, criando a atmosfera de um resort privado e altamente protegido.

Jay-Z e Beyoncé estão casados desde 2008. O casal tem três filhos: Blue Ivy, 13, e os gêmeos Rumi e Sir, 8.