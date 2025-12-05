Forró do Rei estreia em Salvador com homenagem a Luiz Gonzaga

A capital baiana receberá a primeira edição do Forró do Rei - Foto: Divulgação

Salvador será palco de uma grande celebração ao Dia Nacional do Forró no próximo dia 13 de dezembro, data que marca também o aniversário do Rei do Baião, Luiz Gonzaga.

A capital baiana receberá a primeira edição do Forró do Rei, evento gratuito promovido pelo cantor e compositor Jairo Barboza em parceria com a Diz Aí Bahia e Filhos da Terra. A festa acontece a partir das 18h no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, reunindo grandes representantes do forró baiano.

Entre as atrações confirmadas estão Del Feliz, Ú Tal do Xote, Flor Serena, Vitor Forrozeiro, Emili Pinheiro, Norberto Curvêllo, Genard (Cueca Branca), Colher de Pau, além da participação de grupos e escolas locais de dança de forró.

A proposta é transformar a data em um encontro marcante para celebrar a tradição nordestina e fortalecer o cenário forrozeiro da Bahia.



Jairo Barboza destaca o sentimento de lançar um projeto especial justamente no dia que homenageia o maior ícone do gênero.

"Realizar esse evento é uma grande emoção pra mim. O Dia Nacional do Forró é uma data que deve ser lembrada e celebrada, pois é o dia em nasceu o nosso ícone Luiz Gonzaga. A primeira edição do Forró do Rei está sendo preparada com muito carinho para levar ao público aquele forrozinho que eles amam e curtem bastante", comenta o artista.

"Será um momento especial e de muita alegria, onde além de proporcionar ao público uma noite divertida e de muito forró, estarei dividindo o palco com grandes parceiros da música e que fomentam a importância do forró na Bahia e no Brasil. Será uma data pra ficar na história e começo de mais um grande momento na trajetória do forró baiano", completou.

Quem é Jairo Barboza

Jairo Barboza é considerado um dos principais representantes da música nordestina contemporânea e um nome de destaque no São João da Bahia. Seus projetos e parcerias incluem colaborações com artistas como Amelinha, Adelmário Coelho, Santana, Del Feliz e Trio Nordestino.

Em 2016, lançou o projeto Forrozeiro Prime, conquistando admiradores em todo o país com sua autenticidade e visão inovadora do gênero. Jairo também já foi curador de importantes festivais na Bahia, como o Festival de Angueira e o Festival de Serra Preta, consolidando seu papel na valorização da cultura nordestina.