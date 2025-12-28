Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MÚSICA

Show de Zé Vaqueiro é cancelado após desvio de R$ 56 milhões

Decisão proíbe gastos de R$ 1,5 milhão com festas enquanto cúpula política da cidade está presa

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

28/12/2025 - 20:52 h
Imagem ilustrativa da imagem Show de Zé Vaqueiro é cancelado após desvio de R$ 56 milhões
-

A Justiça do Maranhão determinou, nesta quinta-feira, 25, o cancelamento imediato dos shows programados para o aniversário de Turilândia (MA). A decisão atende a um pedido do Ministério Público (MPMA) e veta o gasto de mais de R$ 1,5 milhão em eventos, em meio a uma investigação que aponta o desvio de R$ 56 milhões dos cofres públicos pela gestão municipal.

Entre as atrações canceladas está o cantor Zé Vaqueiro, cujo contrato de R$ 600 mil era o único com transparência parcial. Outros artistas como Isadora Pompeo, Aparelhagem Carabão e a dupla Silvânia e Berg Rabelo também tiveram as apresentações suspensas.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A liminar impõe multa de R$ 100 mil ao prefeito e ao secretário de Cultura em caso de descumprimento.

Imagem ilustrativa da imagem Show de Zé Vaqueiro é cancelado após desvio de R$ 56 milhões
| Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Ministério Público denunciou que a prefeitura falhou em publicar os contratos no Portal Nacional de Contratações Públicas. Dos R$ 1,5 milhão previstos para os três dias de festa (27 a 29 de dezembro), a administração não esclareceu os valores destinados à maioria dos artistas, ferindo a Lei de Acesso à Informação e os princípios da administração pública.

Leia Também:

Festival Virada: cantores astros do TikTok ganham mais que estrelas do Axé
Já é hit? Público aposta em músicas do Carnaval no Virada Salvador
Após Roberto Carlos, Fabio Jr. pode ser próxima atração do Natal de Salvador

A Justiça entendeu que o gasto vultoso é incompatível com a atual situação do município, que atravessa sua maior crise institucional após a prisão de quase toda a cúpula política da cidade.

O escândalo: prefeito e vereadores presos

A operação do MPMA investiga um esquema de corrupção que teria ocorrido entre 2021 e 2025. Segundo as investigações, o prefeito, o vice-prefeito, a primeira-dama e todos os 11 vereadores do município participavam do desvio milionário.

O prefeito Paulo Curió se entregou à polícia na quarta-feira, 24, após dois dias foragido. Além dele, estão presos a primeira-dama Eva Curió, a ex-vice-prefeita Janaina Lima e seu marido, além do contador da prefeitura. Servidores públicos e empresários também estão na mira da Justiça pelo desvio que soma R$ 56 milhões.

O evento de aniversário da cidade, que deveria começar neste sábado, foi considerado pelo Judiciário como um uso indevido de recursos em um cenário de terra arrasada na gestão pública municipal.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

corrupção Turilândia Zé Vaqueiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: Ivete surge emocionada ao cantar música romântica após separação

Play

Escandurras leva o samba às ruas de Salvador em novo audiovisual

Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

x