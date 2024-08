Taylor Swift volta com show pela 1ª vez desde assassinatos a facadas

Taylor Swift voltou aos palcos depois de tragédia - Foto: Divulgação

Taylor Swift retornou aos palcos pela primeira vez desde que ocorreu a tragédia em Southport, na Inglaterra. Na ocasião, três meninas foram esfaqueadas até a morte, enquanto cinco outras crianças ficaram gravemente feridas.

Leia Mais:

>>> Giulia Be revela noivado com sobrinho de ex-presidente dos EUA

>>> Taylor Swift: Justiça condena empresa por adiar show de última hora

>>> Suspeito islamista planejava atentado suicida em show de Taylor Swift

De acordo com informações do The Sun, Taylor não fez referência pública às mortes, mas há rumores de que ela tenha entrado em contato com suas famílias em particular.

"Taylor pode não ter falado sobre Elsie Dot, Alice e Bebe no palco, mas ela entrou em contato com suas famílias. É algo que pesou muito em sua mente", declarou uma fonte ao jornal.

Taylor Swift deixou os seus fãs surpresos na semana passada depois que todos os três shows da Eras Tour no Estádio Ernst Happel, em Viena, Áustria, foram cancelados. Na ocasião, a polícia frustrou um plano terrorista do ISIS.

Depois que ocorreu o ataque a facadas em Southport no mês passado, Swift chegou a emitir uma declaração dizendo que estava em "choque total".