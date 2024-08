Taylor Swift: Justiça condena empresa por adiar show de última hora

O T4F afirma que a decisão foi tomada para a segurança dos milhares de fãs - Foto: Divulgação

A Justiça do Distrito Federal condenou a T4F Entretenimento, empresa responsável pela turnê da Taylor Swift que aconteceu no Brasil em outubro de 2023, a pagar uma indenização de mais de R$ 10 mil para uma fã da artista.

A ação afirma que o evento estava marcado para às 18h30, no Estádio Olímpico Nilton Santos, o Engenhão, mas por volta das 17h30, Taylor publicou uma mensagem nos Stories do Instagram para anunciar que o show não ocorreria mais naquela noite.

O processo do adiamento da apresentação da cantora no Rio de Janeiro, que atribui uma quantia referente a R$ 5.578,07 por danos materiais e de R$ 5 mil por danos morais, está no Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TR-DF), mas ainda cabe recurso.

A fã de Taylor que venceu a ação alegou que comprou os ingressos por R$ 1 mil, além de passagens aéreas, hospedagens e alimentação. O valor total gasto foi de R$ 5,5 mil. Ela conta, ainda, que às 18h, o estádio “já estava bem cheio e o calor extremo já havia passado”, e que o anúncio do adiamento causou “comoção e revolta generalizada”. A mulher acusa a empresa responsável de não cumprir o contrato.

O T4F afirma que a decisão foi tomada para a segurança dos milhares de fãs que a aguardavam no dia, após a morte de Ana Clara Benevides em razão das altas temperaturas. No sábado, dia que aconteceria o show da norte-americana no Rio, os termômetros bateram recorde de temperatura máxima do ano até então: 42,5°C, por volta das 18h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

