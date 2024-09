Vaquejada de Serrinha arrasta milhares de pessoas em última noite

INTERIOR DO ESTADO

Tarcísio do Acordeon - Foto: Divulgação | Lucas Leawry | Ives Renan

A segunda e última noite de festa na Vaquejada de Serrinha foi marcada por muita música, forró, piseiro e arrocha. Com milhares de pessoas presentes no Parque Maria do Carmo, nem a chuva foi capaz de desanimar a multidão presente.

A maior vaquejada do mundo recebeu shows de Coração Partido, Henry Freitas, Silvanno Salles, Tarcísio do Acordeon, Mari Fernandez, Toque Dez e Devinho Novaes, que encerrou a festa e fez o público arrochar até o dia amanhecer.

A Vaquejada se consolida, mais um ano, como uma das festas mais populares e tradicionais do calendário baiano.