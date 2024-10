VÍDEO: Fãs revivem meme clássico em show de Katy Perry no Rock in Rio

Katy Perry foi uma das atrações do Dia Delas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os fãs de Katy Perry reviveram um meme clássico quando a artista começou a cantar ‘Dark Horse’, um de seus maiores sucessos, no Rock in Rio, nessa sexta-feira, 20. Ao invés de “There’s no going Back”, como diz o trecho final do refrão, o público cantou em uníssono: “Meu Nome é Julia”.

Lançada em 2013, a música viralizou nas redes em 2015 quando a estudante Julia Rufatto, na época com nove anos, gravou um vídeo com uma paródia em que inseriu a frase.

Katy Perry foi uma das atrações do Dia Delas, com apenas artistas mulheres. Também estiveram nos principais palcos Cyndi Lauper, Karol G, Iza, Glória Gaynor e mais.