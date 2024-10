VÍDEO: Olodum e BaianaSystem abrem último dia do Rock in Rio

Russo Passapusso no comando do Baiana System - Foto: Edvan Ferreira / Divulgação

Com a parceria "Olodumbaiana", as bandas baianas Olodum e Baiana System abriram o último dia de festival do Rock in Rio, no Rio de Janeiro, neste domingo 22.

Os festival ainda terá neste domingo, os show de Ney Matogrosso; Homenagem a Alcione, com Orquestra Sinfônica Brasileira, Diogo Nogueira, Mart’nália, Majur, Péricles, Maria Rita e Alcione; e Mariah Carey, no palco Sunset, e Shawn Mendes, Akon, Ne-Yo e Luisa Sonza no Palco Mundo.



No sábado, Luan Santana teve o show cancelado devido a conflitos de agenda.