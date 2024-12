Violinista lança Orquestra Afrodiaspórica com shows gratuitos

Os shows vão celebrar a ancestralidade e pluralidade cultural brasileira - Foto: Vanessa Aragão | Divulgação

O violinista Mário Soares e sua Orquestra Afrodiaspórica vão se apresentar no próximo sábado, 23, no Mirante do Solar, em Itaparica, e no domingo, 24, na Casa Rosa, no Rio Vermelho, em Salvador. Os shows vão celebrar a ancestralidade e pluralidade cultural brasileira.

Em Salvador serão dois shows, às 17h e 20h, que contam com a participação da artista e percussionista Lan Lanh. Os ingressos são gratuitos e podem ser adquiridos através do Sympla.

O repertório vai incluir canções autorais, peças de importantes multi-instrumentistas como Villa-Lobos e Letieres Leite, além de canções consagradas popularmente como ‘Cordeiro de Nanã’, ‘⁠Lamento Sertanejo’, ‘S⁠amba da minha Terra’ e ‘Festa do Interior’.

“Queremos transmitir a história e a riqueza cultural da Bahia e do nosso povo, mostrando que as diferenças existem para enriquecer o mundo, não para nos separar. A Orquestra Afrodiaspórica é a expressão dessa união que através da música caracteriza a identidade brasileira”, ressalta Mário Soares.

Outro destaque do show será a apresentação do ‘Hino do Senhor do Bonfim’, que contará com a participação da artista e percussionista Lan Lanh no berimbau e de Mário no violino. Lan Lanh também participa do show tocando cajon e outros instrumentos percussivos

Idealizada e dirigida por Mário Soares, a Orquestra Afrodiaspórica se destaca por uma sonoridade original que combina instrumentos tradicionais de orquestra — como violino, viola e violoncelo — com elementos urbanos de banda, como bateria, baixo e violão; além dos tambores e percussão, com ritmos originários de matriz africana.

O grupo é formado por Alexandre Vieira (baixo), Beatriz Sena (percussão), Laís (Viola), Mário Soares (violino), Nilton Belmonte (violoncelo), Robinson Cunha (bateria e percussão) e Tarcísio Santos (violão). O músico Ruan de Souza assina os arranjos musicais.

Com uma trajetória de 24 anos de carreira, Mário é membro das Orquestras Sinfônicas da Bahia e da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Integrou orquestras renomadas no Brasil e Europa e colaborou com grandes ícones da música popular brasileira, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Moraes Moreira e Baby do Brasil. Em 2016 foi vencedor do Prêmio Caymmi na categoria música instrumental.

Oficina Gratuita

Além das apresentações, Mário Soares também realizará a oficina ‘Os ritmos afrobaianos e afrobrasileiros para cordas friccionadas’, como violino popular e clássico, viola, violoncelo e baixo.

A oficina acontece na próxima quarta-feira, 27, das 9h às 13h, na Sala Rosa da Casa Rosa. A entrada é gratuita e aberta ao público interessado em explorar o universo da percussão baiana e ampliar seus conhecimentos musicais.

As vagas são limitadas e as inscrições são realizadas através do e-mail: [email protected], enviando nome completo e CPF, com o assunto: Inscrição oficina de cordas friccionadas.