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COMEMORAÇÃO

Vitória celebra 127 anos com evento no Barradão; veja detalhes

Festa terá como principal atração o show do cantor Xanddy

Agatha Victoria Reis
Por
Esporte Clube Vitória
Esporte Clube Vitória -

Completando 127 anos, o Esporte Clube Vitória celebrará o seu aniversário neste domingo, 17, às 14h, no estacionamento do Estádio Manoel Barradas.

O evento contará com música, distribuição de brindes e transmissão ao vivo do jogo do Leão. Além de ter como principal atração o show do cantor rubro-negro Xanddy.

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Ainda durante a celebração, ocorre a transmissão da partida entre Red Bull Bragantino e Vitória, que acontece às 18h30.

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De acordo com a organização, o evento busca criar mais “vínculo e o sentimento de pertencimento entre o clube e torcida, criando um ambiente onde cada rubro-negro se sinta parte da história do Vitória”.

Imagem ilustrativa da imagem Vitória celebra 127 anos com evento no Barradão; veja detalhes
| Foto: Divulgação

SERVIÇO

  • Data: 17/05
  • Local: Estacionamento do Barradão
  • Horário: a partir das 14h
  • Atrações: Xanddy + Noelson do Cavaco
  • Ingressos: disponíveis para os sócios Sou Mais Vitória e também para público geral
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Tags

música vitória

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