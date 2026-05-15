COMEMORAÇÃO
Vitória celebra 127 anos com evento no Barradão; veja detalhes
Festa terá como principal atração o show do cantor Xanddy
Esporte Clube Vitória -
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Completando 127 anos, o Esporte Clube Vitória celebrará o seu aniversário neste domingo, 17, às 14h, no estacionamento do Estádio Manoel Barradas.
O evento contará com música, distribuição de brindes e transmissão ao vivo do jogo do Leão. Além de ter como principal atração o show do cantor rubro-negro Xanddy.
Ainda durante a celebração, ocorre a transmissão da partida entre Red Bull Bragantino e Vitória, que acontece às 18h30.
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De acordo com a organização, o evento busca criar mais “vínculo e o sentimento de pertencimento entre o clube e torcida, criando um ambiente onde cada rubro-negro se sinta parte da história do Vitória”.
SERVIÇO
- Data: 17/05
- Local: Estacionamento do Barradão
- Horário: a partir das 14h
- Atrações: Xanddy + Noelson do Cavaco
- Ingressos: disponíveis para os sócios Sou Mais Vitória e também para público geral