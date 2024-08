Após derrota, Bia Ferreira anuncia aposentadoria no boxe

Harrington, que já havia vencido Bia na final de Tóquio 2020 - Foto: Gaspar Nóbrega | COB

Após ganhar a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024 ao ser derrotada pela irlandesa Kellie Harrington na semifinal, Bia Ferreira anunciou que vai se aposentar do boxe olímpico e se dedicar ao boxe profissional.



“Eu não encerrei no boxe olímpico como eu queria, que era com chave de ouro, todo mundo sabe disso. Eu consegui completar parte do meu objetivo, que era a medalha olímpica, não na cor que eu queria. Missão metade realizada com sucesso”, disse ela.

Harrington, que já havia vencido Bia na final de Tóquio 2020, mais uma vez impediu que a baiana alcançasse seu objetivo de se tornar campeã olímpica.

“Eu entreguei o que eu podia entregar hoje, sei que poderia fazer muito melhor, mas é isso, não tem muito o que lamentar. Infelizmente não deu, peço desculpas por ter decepcionado alguém, mas quem mais queria era eu. Estou muito sentida. Bola para frente. Eu tenho outros objetivos agora", completou a baiana.

Luta

