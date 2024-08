Após polêmica de gênero, boxeadora Imane Khelif conquista ouro

- Foto: AFP

A argelina Imane Khelif, uma das duas boxeadoras dos Jogos de Paris-2024 envolvidas em uma polêmica de gênero, conquistou nesta sexta-feira, 9, a medalha de ouro no peso meio-médio (-66 kg) diante de um público entusiasmado com sua vitória no ringue de Roland Garros.

Khelif conquistou seu primeiro título olímpico ao derrotar a chinesa Yang Liu por decisão unânime e comemorou andando pela icônica quadra de tênis carregada nos ombros de um membro de sua equipe.

"Estou muito feliz. Durante oito anos esse foi o meu sonho e agora sou campeã olímpica", comemorou a vencedora. "Quero agradecer a todas as pessoas que vieram me apoiar. A todo o povo da Argélia, à minha equipe e ao meu treinador".



Com suas camisetas e bandeiras, os cerca de 15 mil torcedores argelinos praticamente tomaram as arquibancadas.

Khelif, de 25 anos, foi ovacionada ao entrar enquanto sua adversária foi recebida com vaias por parte do público.

Durante os três rounds, ela dominou completamente a experiente rival, campeã mundial do ano passado.

Khelif, que desta vez não tinha vantagem de envergadura, conseguiu explorar sua maior força física desferindo uma série de golpes em Yang, tomando a iniciativa do combate desde o início.

No último assalto, a argelina só precisou defender a vantagem e, quando o gongo soou pela última vez, pulou de alegria antes de cumprimentar a adversária e levantar seu braço em reconhecimento.

"Tentei ao máximo, mas minha adversária foi muito melhor. Ela é uma excelente lutadora e muito forte", reconheceu Yang.

Milhares de torcedores permaneceram em seus assentos até quase meia-noite de Paris para a cerimônia de entrega de medalhas.