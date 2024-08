É OURO!! Brasil vence Canadá e é campeão no vôlei de praia feminino

Ana e Duda comemorando medalha de ouro - Foto: Luiza Moraes/COB

Valendo o ouro do vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Ana Patrícia e Duda, do Brasil, venceram Melissa e Brendie, do Canadá, por 2 sets a 1, com parciais de 25/24, 21/12 e 15/10, conquistando o tão sonhado título olímpico. Em uma partida emocionante, as brasileiras quebraram um tabu de 28 anos, tendo em vista que a modalidade não subia ao lugar mais alto do pódio desde os Jogos de 1996, em Atlanta, com Jacqueline Silva e Sandra Pires.

Carregando o peso do favoritismo e de comandar a primeira posição do ranking, Ana e Duda venceram todos os jogos disputados, protagonizando uma campanha perfeita. Foram 7 jogos, 7 vitórias, 15 sets vencidos e 2 perdidos.

A partida começou favorável para as canadenses, que chegaram a abrir 8/2 e lideraram até a metade do set. Entretanto, no momento mais importante, as líderes do ranking mostraram todo o seu potencial e viraram a partida em um excelente entrosamento da dupla. Os minutos finais foram de fortes emoções, com três set points seguidos para as brasileiras, que não aproveitaram e deixaram a dupla do Canadá empatar. Porém, com uma habilidade impressionante, Duda e Ana fecharam o placar em 26/24, abrindo 1x0.

No segundo set, a partida começou mais equilibrada, com pontos para os dois lados. Porém, a partir do empate em 10/10, as canadenses cresceram, marcando oito pontos, chegando ao 18° ponto, enquanto a dupla brasileira não passou de 11 pontos. Com uma grande desvantagem, Ana e Duda saíram do jogo, deixando que Melissa e Brendie comandassem, fechando a parcial por 21/12.



No tie break, as brasileiras melhoram, encaixando os passes e abrindo uma vantagem de três pontos, o que fez com que as adversárias pedissem tempo. Apesar da pausa, Duda e Ana não diminuíram o ímpeto e continuaram dominando o jogo, aumentando a vantagem. A partida deste momento, a partida foi toda para o lado verde e amarelo, que fecharam o duelo, e ganharam o ouro, sem dificuldades.