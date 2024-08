Almir dos Santos pede a namorada em casamento em prova das Olimpíadas

Almir dos Santos pediu namorada em casamento - Foto: Reprodução / Sportv

O brasileiro Almir dos Santos pediu a namorada em casamento. O ato foi feito durante a final do salto triplo dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Nas redes sociais, internautas compartilharam o momento de emoção do atleta do time Brasil.

Após ficar sem medalha no Salto Triplo, atleta brasileiro Almir dos Santos pede namorada em casamento nas Olimpíadas de Paris ❤️💍 pic.twitter.com/MvPA4CrrmQ — Rap Mais (@RapMais) August 9, 2024

Almir dos Santos se ajoelhou com as alianças em uma das mãos. Ele ainda estava na pista de atletismo. O pedido foi aceito por Talita Ramos, que é influenciadora e tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.

Almir dos Santos ficou no 11° lugar na final do salto triplo, com 16.41 na melhor marca.