É bronze! Alison dos Santos conquista medalha nos 400m com barreira

Piu comemorando medalha de bronze - Foto: Divulgação/ CBAt

Esperança de medalha para o Brasil, Alison dos Santos, o 'Piu', não decepcionou e conquistou mais um pódio para a delegação nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Na final dos 400m com barreiras, o atleta chegou na terceira posição, conquistando a medalha de bronze, com o tempo de 47.26. O ouro ficou com o norte-americano Rai Benjamin, com 46.46, e o norueguês Karsten Warholm, com 47.06.

Esta é a segunda medalha olímpica de Piu, que já havia conquistado o 3° lugar do pódio nesta mesma prova, na edição passada, em Tóquio-2020. O brasileiro foi o único medalhista do Brasil no atletismo, que até contou com outros finalistas, mas sem pódio.

Leia mais:

>>Nafissatou Thiam se torna 1ª mulher tricampeã olímpica no heptatlo

>>Espanha vence França na prorrogação e é ouro no futebol masculino

>>Alemã vence o individual da ginástica rítmica; Babi fica em 10°

Na prova, Alison largou muito bem, se mantendo entre os primeiros. Na reta final, o atleta aumentou o ritmo, chegando perto de conseguir a medalha de prata. Porém, o norueguês também manteve a velocidade alta e manteve o adversário atrás.