Atleta dorme no gramado para fugir do calor em quarto da Vila Olímpica

Imagem viralizou - Foto: Reprodução

Nadador campeão olímpico dos 100m costas Thomas Ceccon, da Itália, foi flagrado dormindo no gramado da Vila Olímpica de Paris. O atleta optou pela cama inusitada para fugir do calor que faz nos quartos sem ar-condicionado.

A sensação térmica na cidade se aproximou dos 40ºC nos últimos dias durante uma onda de calor.

A falta de climatizadores nos quartos foi motivo de críticas por parte dos atletas dos mais diferentes países. O comitê organizador justificou a falta dos equipamentos por questões ambientai.

O Comitê Olímpico Brasileiro, assim como outros, instalou ar-condicionados portáteis pagando do próprio bolso. O valor pago foi de R$ 290 mil para proporcionar o conforto aos atletas brasileiros.

Aos 23 anos, Ceccon é um dos grandes nomes do esporte italiano e também da natação mundial. Em Paris, além do ouro nos 100m costas, venceu o bronze no revezamento 4x100m livre. Nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, conquistou uma prata, nos 100m costas, e um bronze, no revezamento 4x100m medley.

Confira o vídeo: