Banda baiana é confirmada em festival inédito do Time Brasil; confira

BaianaSystem agitará Festival Olímpico - Foto: Stephan Solon/ Divulgação

A inventividade da música baiana marcará presença no inédito Festival Olímpico Parque Time Brasil com a sempre arrebatadora apresentação da BaianaSystem. O show da banda acontecerá no dia 27 de julho, sábado, às 18h, no Parque Villa-Lobos, na zona oeste da capital paulista.

Além de vibrar por nossos atletas em Paris, a torcida olímpica presente no parque vai cantar e dançar ao som de ritmos afro-brasileiros, pagode baiano, cúmbia nordestina e reggae sound system. Toda essa massa sonora complementada pelo toque original da guitarra baiana.

Fundada em 2009, a Máquina de Louco BaianaSystem tem como missão explorar novas fronteiras sonoras. O nome da banda combina "guitarra baiana" com "sound system", uma homenagem aos sistemas de som desenvolvidos e popularizados na Jamaica.

O Festival Olímpico Parque Time Brasil espera que o público participe desse encontro único, celebrando a diversidade cultural da Bahia, em uma noite memorável no coração de São Paulo. O evento é uma iniciativa inédita do Comitê Olímpico do Brasil, organizada em parceria com o DC Set Group e produzida com a Deponto Agência.

Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos acontecerá uma fan fest oficial fora da cidade-sede. O evento ocorrerá em São Paulo, no Parque Villa-Lobos, entre os dias 20 de julho e 11 de agosto, com entrada gratuita para o público de terça-feira a sexta-feira.

Os shows musicais que terão cobrança de ingressos aos finais de semana, com exceção do show inaugural de Toni Garrido e Vitor Kley, no dia 20/7 (sábado), às 18h. Completam a programação de shows no mesmo horário: Diogo Nogueira (21/7), Monobloco (28/7), Seu Jorge (3/8), Mart’nália e convidado (4/8), Jota Quest (10/8) e Alexandre Pires (11/8).

A programação geral do evento reúne apresentações multiculturais, festival gastronômico internacional, interação com atletas da atual delegação olímpica e clínicas esportivas com ex-atletas, ídolos do esporte nacional. Será uma ampla celebração esportiva, cultural e social concebida para ampliar a experiência dos Jogos Olímpicos no Brasil, em um formato ao ar livre, único e exclusivo.

Sobre o acesso ao festival e aos shows

Os ingressos para as apresentações dos fins de semana e os demais ambientes do Parque Time Brasil podem ser adquiridos no site do evento www.parquetimebrasil.com.br, com valores a partir de 20 reais.

Convém salientar que para o show inaugural, aberto ao público, os interessados devem emitir gratuitamente os ingressos no mesmo site. Os ingressos gratuitos são específicos da área Pista e devem ser emitidos respeitando a legislação pertinente e o limite de lotação do local.

O Parque Time Brasil conta também com várias atividades gratuitas e estará aberto de terça-feira a sexta-feira, das 10h às 18h. Para mais informações, os interessados podem acompanhar as redes sociais e o site do festival.

Serão 12 horas diárias de atrações, incluindo clínicas esportivas, um palco central para shows de grandes artistas da música nacional, transmissão oficial das competições e espaço gastronômico.

O cronograma de atividades também reservará momentos especiais como a transmissão da Cerimônia de Abertura dos Jogos, interação com atletas e personalidades esportivas dentro dos ambientes e ativações de patrocinadores.

CALENDÁRIO DE SHOWS ENTRE JULHO E AGOSTO

20/07 – às 18h – Toni Garrido e Vitor Kley (ingresso gratuito)

21/07 – às 18h – Diogo Nogueira

27/07 – às 18h – BaianaSystem

28/07 – às 18h – Monobloco

03/08 – às 18h – Seu Jorge

04/08 – às 18h – Mart’nália e convidado

10/08 – às 18h – Jota Quest

11/08 – às 18h – Alexandre Pires

SERVIÇO

Período: 20 de julho a 11 de agosto

Endereço: Parque Villa-Lobos - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros, São Paulo.

Horário de funcionamento:

Terça a sexta: 10h às 19h (fechado às segundas)

Finais de semana: 10h às 22h

Excepcionalmente, nos dias 10 e 11/08: 08h às 22h