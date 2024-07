Brasil vence a Letônia e conquista vaga olímpica no basquete masculino

Enterrada de Bruno Caboclo, cestinha da seleção na final contra a Letônia, que garantiu presença ddo Brasil em Paris. - Foto: Divulgação | FIBA

Depois de ficar de fora em 2021, na Olimpíada de Tóquio, o Brasil vai voltar a disputar o torneio de basquete masculino nos Jogos de Paris, que começam no fim do mês. A seleção brasileira conquistou a última vaga no pré-olímpico disputado na Letônia e bateu os donos da casa na final por 94 a 69, neste domingo, 7.

Com um jogo coletivo sólido e eficiente, o Brasil ainda contou com grandes atuações individuais. Destaque para, cestinha da partida com 21 pontos que acertou uma cesta de antes do meio da quadra no estouro do cronômetro no primeiro quarto. A liderança de Marcelinho Huertas, 41 anos, também foi decisiva no pré-olímpico.

Com a classificação, o Brasil se junta aos outros 11 classificados para os Jogos. O país estará no Grupo B, junto com Alemanha, Japão e França. A estreia dos brasileiros será dia 27 de julho, contra os donos da casa.