Brasileiro é condenado por vender medalhas falsas dos Jogos Olímpicos

Medalha olímpica dos Jogos de Paris - Foto: Manan Vatsyayana / AFP

Um brasileiro foi preso em Paris por vender réplicas das medalhas dos Jogos Olímpicos. O caso foi exposto pela imprensa francesa nesta quarta-feira, 9. A identidade do homem de 39 anos não foi divulgada. O Consulado Geral do Brasil informou estar "acompanhando o caso e provendo a assistência consular cabível" desde a última terça-feira, 6.

A Brigada Anti-Criminalidade do 12º Distrito de Paris efetuou a prisão na última segunda-feira, 5. O brasileiro desembarcou na capital francesa no dia 23 de julho e teria volta programada paraa próxima quarta-feira, 14, um dia após a cerimônia de encerramento do evento.

Foram encontrados pelas autoridades francesas 198 medalhas falsas, 666 medalhas sem cordão, 655 ornamentos com a marca dos Jogos Olímpicos, 727 cordões, além de duas notas falsas de e 500 euros (cerca de R$ 3 mil) e 1.340 euros (cerca de R$ 8,2 mil) em espécie.

O homem foi acusado de "posse de mercadorias ilícitas sem justificativa regular" e "venda ambulante" sem autorização do governo local. Ele foi condenado a dez meses de prisão com liberdade condicional e está proibido de ir a Paris durante três anos, além de ter os materiais confiscados.