Carol e Bárbara viram pra cima de holandesas e avançam de fase

Dupla brasileira reagiu no tie-break - Foto: Miriam Jeske/COB

Em disputa acirrada, brazucas Carol Solberg e Bárbara Seixas venceram as holandesas Katja Stam e Raisa Schoon nesta sexta-feira, 2, pela terceira rodada da fase de grupos do vôlei de praia das Olimpíadas de Paris. A dupla virou o jogo e levaram no tie-break por 2 a 1. Agora, elas seguem para as oitavas de final.

O primeiro set foi equilibrado, com ações ofensivas dos dois lados, mas as holandesas levaram por 21 a 6. A partir do segundo, veio a reação das brasileiras, que ganharam por 21 a 17 e deram show no tie-break, com o placar de 18 a 17.



Assim como Duda e Ana, elas se classificaram invictas para as oitavas de final, que começam no domingo, 4..