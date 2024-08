Adversário de Medina posta foto parecida com viral do brasileiro; veja

Jack Robinson vai enfrentar Medina na semifinal das Olimpíadas de Paris - Foto: Reprodução / Instagram

O australiano Jack Robinson utilizou as redes sociais para apimentar a semifinal das Olimpíadas de Paris contra Gabriel Medina. Após garantir sua classificação, Robinson postou uma foto que faz alusão a imagem viral do brasileiro no início dos Jogos. Veja:

Robinson e Medina se enfrentarão nas águas da Polinésia Francesa neste sábado para decidir uma vaga na final masculina do surfe. O vencedor da bateria assegura uma medalha e disputa o ouro contra o ganhador da outra semifinal, entre Kauli Vaast (FRA) e Alonso Correa (PER). Os perdedores das semifinais competem pelo bronze.

Considerados dois dos melhores surfistas do mundo, Robinson e Medina se enfrentaram recentemente em Teahupo'o, em uma etapa da WSL. Naquela ocasião, o australiano levou a melhor com uma pontuação de 15.66 a 15.00, eliminando a chance de Medina disputar o Finals e buscar seu quarto título mundial.