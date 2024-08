Rayan Dutra faz bonito, mas não vai à final da ginástica de trampolim

- Foto: Ricardo Bubolin/ CBG

O brasileiro Rayan Dutra disputou uma vaga na final da ginástica de trampolim na tarde desta sexta-feira, 2. Entretanto, apesar de realizar uma bela apresentação, o ginasta ficou na 12ª colocação, com uma nota de 56.370 e não avançou em busca da medalha olímpica.

Na primeira tentativa, Rayan conquistou a nota de 56.370, podendo aumentar na segunda tentativa. No segundo turno, o brasileiro diminuiu a nota, somando 56.210, e se despediu da competição.

Além dele, o Time Brasil também teve Camilla Gomes como representante. A ginasta ficou na 15ª posição, ao somar 50.580. Apesar do resultado, a brasileira destacou o resultado, o melhor do país entre todas as edições.

"Já estamos em outro patamar. Este foi o primeiro passo, chegar aqui. Queremos mais. Portanto, um objetivo realista para 2028 é alcançar a final olímpica no feminino e no masculino. A medalha olímpica é, sim, um objetivo real. Agora é seguir trabalhando com a cabeça no lugar. Podemos”, disse Camila.