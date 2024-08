Saiba quem é Truls Möregårdh, algoz de Calderano nos jogos olímpicos

Truls Möregårdh está na 26ª posição do ranking mundial - Foto: WANG ZHAO / AFP

O brasileiro Hugo Calderano encerrou suas chances de conquistar a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris. Calderano foi derrotado por 4 a 2 pelo sueco Truls Möregårdh nesta sexta-feira, 2, na semifinal do torneio individual masculino de tênis de mesa. Agora, ele enfrentará o francês Felix Lebreun na disputa pelo bronze.

Truls Möregårdh, responsável pela eliminação de Calderano, tem sido uma das sensações dos Jogos de Paris. Atualmente na 26ª posição do ranking mundial, o sueco surpreendeu ao eliminar os dois principais favoritos do torneio para chegar à final olímpica. Além de vencer Calderano, Möregårdh derrotou o chinês Chuqin Wang, número 1 do mundo, na segunda fase da competição.

Aos 22 anos, Möregårdh é considerado uma das grandes promessas do tênis de mesa. Desde que conquistou a prata no World Junior Championships em Rival Del Garda em 2017, ele acumulou sete medalhas em torneios individuais: uma de bronze, quatro de prata e duas de ouro. Em competições por equipes, ele ajudou a Suécia a conquistar três bronzes e duas pratas.



Nas Olimpíadas, Möregårdh busca igualar o feito de Jan-Ove Waldner, conhecido como o "Mozart do tênis de mesa", e se tornar o segundo sueco a ganhar o ouro olímpico. Para isso, ele precisará vencer o chinês Fan Zhendong, número dois do mundo, na final, que será disputada neste domingo, 4, às 9h30 (horário de Brasília), em Paris.