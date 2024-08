Campeã olímpica no judô, Bia Souza já praticou natação

Beatriz Souza foi campeã olímpica - Foto: Jack GUEZ / AFP

Primeira medalhista de ouro do Brasil nos Jogos olímpicos de Paris-2024, a judoca Beatriz Souza quase se tornou atleta da natação. Aos 26 anos, a judoca passou por uma longa caminhada até chegar ao topo do pódio, começando do início na modalidade, aos sete anos, até o falecimento da avó paterna.

Por influência do pai, ex-judoca a campeã olímpica iniciou a sua trajetória aos sete anos, após assistir um treino e se apaixonar pelo esporte, não largando nunca mais. Assim, aos 15 anos, se mudou para a capital paulista em busca do sonho de viver do judô. Na carreira, a brasileira soma duas pratas e quatro bronzes em Mundiais, já em Jogos Pan-Americanos, conquistou uma posição no 2° lugar e duas vezes em 3°.

Em 2023, foi reconhecida como a melhor judoca do ano pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), o que a aproximou da primeira participação em Jogos. No mês de abril, esteve na lista de pré-convocados e conseguiu a tão sonhada classificação, o que, futuramente, a faria gravar o seu nome na história.

De Peruíbe, no litoral de São Paulo, Bia sofreu uma grande perda pouco antes do início da Olimpíada de Paris: o falecimento da sua avó paterna. Entretanto, apesar do luto, a judoca foi guerreira e não desistiu, mas também não esqueceu do ente querido, dedicando a conquista: "Foi pela vó, é para a vó, mãe. Eu amo vocês, mais do que tudo", disse a campeã após o combate.



Para se tornar a primeira representante do Brasil a ser campeã no peso-pesado, a atleta não teve vida fácil, derrotando a argentina Izayana Marenco, nas oitavas, a sul-coreana Hayun Kim, nas quartas, a francesa Romane Dicko, número 1 do ranking mundial, e, finalmente, Raz Hershko, de Israel.