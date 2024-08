Leandro Guilheiro comemora 3ª medalha olímpica e destaca dificuldades

Leandro Guilheiro à direita, em transmissão do Mundial de judô - Foto: Divulgação/ @leandroguilheiro

O judô brasileiro já faz a melhor campanha em Jogos Olímpicos da sua história. Ao todo, são três pódios, são eles: Larissa Lima, com o bronze, William Lima, com a prata, e Beatriz Souza, com a tão sonhada medalha de ouro. Em comum, os judocas são treinados por Leandro Guilheiro, que também já figurou entre os melhores dos Jogos.

Na época de atleta, Leandro conquistou dois bronzes, em Atenas-2004 e Pequim-2008. Hoje em dia, o ex-judoca é coordenador técnico do Esporte Clube Pinheiros, onde os medalhistas de 2024 são treinados. Além disso, ele também está trabalhando como comentarista dos Jogos na emissora Globo, onde se emocionou ao falar da conquista de Bia.

Em fala, Guilheiro destacou as dificuldades que a campeã olímpica enfrentou até chehar ao lugar mais alto do pódio. Entre elas, o ex-judoca relembrou a cirurgia no cotovelo feita pela atleta e a perda da sua avó.

"A Bia teve muitos percalços no caminho. Ano passado, ela teve uma cirurgia no cotovelo, e os dois cotovelos assombraram ela ao longo de toda a preparação. Então tinha que ter muito equilíbrio entre recuperar e treinar. (...) A vó dela faleceu há um mês e uma semana. Lembro dela chorando copiosamente, me ligando num domingo porque a avó dela tinha falecido. Agora, a gente vê o choro dela de alegria", disse o treinador.

| Foto: Alexandre Loureiro/COB

Para se tornar a primeira representante do Brasil a ser campeã no peso-pesado, a atleta não teve vida fácil, derrotando a argentina Izayana Marenco, nas oitavas, a sul-coreana Hayun Kim, nas quartas, a francesa Romane Dicko, número 1 do ranking mundial, e, finalmente, Raz Hershko, de Israel. No primeiro dia de competição, William Lima foi à final e garantiu a prata, enquanto Larissa Pimenta ficou com o bronze.