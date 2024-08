Vídeo: Gabriel Medina aparece 'voando' e foto viraliza na internet

Gabriel Medina comemora classificação e foto viraliza na web - Foto: Jerome Brouillet | AFP

Gabriel Medina, um dos grandes nomes do surfe brasileiro, protagonizou um momento memorável durante os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Após uma vitória impressionante nas oitavas de final contra o japonês Kanoa Igarashi, com uma nota de 17.40 contra 6.44 do rival, uma foto do surfista ‘voando’ sobre as ondas se tornou viral na web.

O registro, feito pelo fotógrafo francês Jerome Brouillet, de 38 anos, captura Medina no ar, após onda quase perfeita nas águas do Taiti, onde está sendo realizada a disputa olímpica de surfe. A imagem, tão impactante que muitos poderiam pensar se tratar de uma montagem, é autêntica e reflete a habilidade e o talento de Medina nas ondas.

>> Foto perfeita de Medina? Fotógrafo explica registro que rodou o mundo

Conheça o autor da foto

Jerome Brouillet, com pouco mais de 3 mil seguidores nas redes sociais, é um fotógrafo experiente no mundo do surfe. Nascido em Marselha, em 1985, ele passou boa parte de sua vida perto do mar, frequentemente navegando no barco da família, chamado Chrysaora. Brouillet se descreve em seu site oficial como um amante do mar que adora conhecer novas pessoas e compartilhar histórias. Ele já fotografou algumas das maiores estrelas do esporte em cenários paradisíacos ao redor do mundo.

O perfil oficial do Time Brasil no Instagram compartilhou o impressionante registro, que rapidamente ganhou repercussão, sendo repostado também pelo próprio Brouillet. A foto não só destaca a performance de Medina, mas também ressalta a beleza e a emoção do surfe olímpico.

Assista o momento em que Gabriel Medina 'voa':