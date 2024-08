Baiano é eliminado por unanimidade e perde chance do bronze no boxe

Wanderley Pereira durante luta - Foto: MOHD RASFAN / AFP

O baiano Wanderley Pereira voltou aos ringues na tarde desta sexta-feira, 2, em busca da semifinal no boxe dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Contra Khyzhniak, da Ucrânia, o pugilista não conseguiu reagir e perdeu por unanimidade (5-0), ficando sem a medalha olímpica na categoria 80kg.

Na primeira participação olímpica, Holyfield, como é chamado, não conseguiu ficar entre os quatro melhores da competição, caindo na mesma fase do conterrâneo Keno Marley, que foi eliminado nas quartas. Os dois enfrentaram atletas experientes e acabaram sendo derrotados. Em caso de vitória, o baiano já teria, ao menos, o bronze garantido, já que não existe disputa de 3° lugar na modalidade.

Na luta, o adversário foi melhor, conseguindo ser mais agressivo e aplicando ótimos golpes, vencendo o primeiro round por 5-0. Na segunda parcial, o baiano melhorou, conseguindo encaixar os seus golpes e até deixou o adversário tonto, mas não foi suficiente e acabou perdendo novamente.

No último round, Wanderley foi para o tudo ou nada, encaixando bons golpes e crescendo na disputa. Entretanto, Khyzhniak continuou no seu nível máximo, parando a reação do baiano, que não seguirá na disputa.

Após o resultado, o baiano avaliou o desempenho no combate e revelou a estratégia de ficar com a guarda mais fechada e não aplicar tantos golpes. Além disso, Wanderley também comentou sobre o sentimento de representar a Bahia nos Jogos Olímpicos.

“Foi uma luta muito dura, já sabíamos do jogo dele, tentamos impor o nosso ritmo com precisão, mas infelizmente ele saiu vitorioso. (...) Foi uma estratégia, mas eu não consegui reproduzir com tanta eficácia”, comentou.

“Eu me sinto muito feliz. Minha família, meus amigos torcem muito por mim, sabem tudo que eu fiz para estar aqui hoje, abri mão de muita coisa, vários momentos com eles para estar aqui. Eu me sinto orgulhoso de mim mesmo, só queria agradecer a minha família por sempre me apoiar", disse o pugilista.