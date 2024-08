Caso de boxeadora nas Olimpíadas: o que é intersexo?

Imane nasceu com condição diferente - Foto: Mohd Rasfan | AFP

Após a boxeadora argelina Imane Khelf vir ao holofote durante as Olimpíadas Paris 2024, em competição contra a italiana Angela Carini, que é transexual, muita desinformação quanto a sexualidade de Imane começou a circular nas redes sociais. Muitas publicações alegam que a atleta, na verdade, é transgênero.

Geneticamente, o homem nasce com o cromossomo Y, que é masculino. Já a mulher nasce com o cromossomo X, o feminino. No caso de Imane, ela nasceu com uma condição em que tem órgãos genitais femininos, mas tem cromossomos sexuais XY, que determinam o sexo masculino. Apesar disso, ela se identifica como mulher.

Qual a diferença entre uma pessoa intersexo e transgênero?

De acordo com a Sociedade Brasileira de Intersexos (Abrai), intersexo é um termo generalista que engloba todas as condições biológicas que não se encaixam nas definições de masculino e feminino. Já transgênero, é quando a pessoa nasce com o órgão genital feminino, mas se identifica e sente como homem, muitas vezes desde a infância.

A italiana Angela Carini desistiu da disputa com menos de 50 segundos de luta e não deixou a competição por causa da condição de Imane. Em entrevistas, ela disse que desistiu por causa de dores no nariz.