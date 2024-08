Evandro e Arthur vencem tchecos e vão às oitavas em 1º lugar - Foto: Thomas SAMSON / AFP

Evandro e Arthur Lanci conquistaram a terceira vitória em três partidas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e garantiram o primeiro lugar do Grupo E. Os brasileiros venceram Perusic/Schweiner, da República Tcheca, por 2 sets a 0 (21/18 e 21/16) e agora aguardam a definição do adversário das oitavas de final.

Já classificados antecipadamente, a dupla brasileira, atualmente em nono lugar do ranking mundial, venceu os tchecos Perusic e Schweiner (que estão na 5ª posição), por 2 sets a 0, parciais de 21/18 e 21/16 na Arena da Torre Eiffel.

Com uma série de aces e bloqueios, os brasileiros conseguiram se impor e levaram os dois sets.

Evandro e Arthur avançaram na liderança do grupo E com uma campanha 100% enquanto os tchecos terminaram em segundo lugar. Após o jogo, Evandro celebrou o resultado: "Cada jogo vale muito aqui. E esse valia o primeiro lugar do grupo, o confronto que vem pela frente, uma vitória para dar moral, o estudo que fizemos, a crescente que nosso time está tendo. O nosso time impôs o ritmo com bons saques, nosso sistema defensivo, nossa virada de bola. E isso vai dando mais gás e confiança".



"A gente foi criando confiança desde o primeiro jogo e está focando sempre na próxima bola. A gente sabia que hoje ia ser um jogo muito duro, mas o Evandro sacou demais, bloqueou muito bem, e eu fui bem na virada de bola. Isso foi fundamental para nossa vitória. A gente está jogando com muita vontade e alegria, e quer continuar nessa pegada", garantiu Arthur.



Das duplas brasileiras, apenas George e André não se mantiveram invictos nestes Jogos em Paris. Eles sofreram duas derrotas no Grupo D e esperam outros resultados para saber se vão às oitavas ou para a repescagem.