Nado Artístico do Brasil: quem é a equipe alvo de comentário sexual

- Foto: Divulgação

A seleção brasileira de nado artístico enfrenta um caso que envolve machismo e falta de respeito nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O apresentador Guilherme Beltrão fez comentários de cunho sexual durante a apresentação da equipe na competição.

Durante uma transmissão da Cazé TV, ele afirmou que os atletas do nado sincronizado deveriam “se superar e comer gente”. A atitute foi rebatida pelos membros do Nado Artístico do Brasil.

a seleção brasileira de nado sincronizado publicando nota de repúdio ao cazé tv eu acho é pouco pic.twitter.com/JNrz0GH6a9 — gio (@yrerua) August 4, 2024

A seleção brasileira de nado artístico emitiu uma nota de repúdio. Confira: “O esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão, desenvolvimento pessoal e social, promovendo valores como respeito, disciplina e perseverança”, diz comunicado.



Confira quem são os atletas do Nado Artístico do Brasil em Paris 2024: