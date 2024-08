Não agradou! Internautas detonam abertura das Olimpíadas

Jogos Olímpicos ocorrem entre os dias 26 de junho a 11 de agosto - Foto: MICHAEL REAVES/AFP

A abertura das Olimpíadas de Paris, que acontece nesta sexta-feira, 26, está movimentando o mundo inteiro, mas nem todos os internautas estão satisfeitos. Nas redes sociais, a cerimônia gerou uma onda de críticas e piadas, com diversos memes sendo compartilhados e divertindo os usuários.

Relembrando quando o evento esportivo aconteceu no Rio de Janeiro, em 2016, muitos brasileiros compararam os eventos. No X, antigo Twitter, diversas pessoas criticaram a cerimônia de Paris e elogiaram o trabalho realizado no Brasil há oito anos.

blz paris, rio sena etc e tal mas nunca será rio 2016 #CerimoniaDeAbertura pic.twitter.com/BDvmvFrh2a — 🇧🇷 (@asreisss) July 26, 2024

“Ai, gente, desculpa, mas quem está forçando que esse passeio de barco sem sal, nesse rio cheio de bosta, foi melhor que a abertura das Olimpíadas que rolou no Rio em 2016 é, no mínimo, maluco”, pontuou um internauta. “Paris pode tentar, mas não vai conseguir superar a abertura do Rio 2016. A estética, a criatividade, a emoção, a alegria. Isso somente o Brasil pode proporcionar”, disse outro.



“Rio 2016 sempre vai me fazer chorar e ter esse orgulho de ser brasileira, de como esse país é lindo e rico, apesar de todas as adversidades. Minha pátria. Brasiiiil”, pontuou mais um.