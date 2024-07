Neonazista é preso na França por planejar ações violentas em Olimpíada

Polícia fracesa visa manter a segurança em meio aos Jogos Olímpicos de Paris - Foto: Ludovic MARIN / AFP

Um neonazista suspeito de planejar ações violentas durante os Jogos Olímpicos de Paris foi preso pela polícia antiterrorista nesta quarta-feira, 17, no leste da França, informou uma fonte próxima à investigação.

O homem é suspeito de ter feito ameaças em um canal no Telegram chamado "Divisão Ariana Francesa", do qual era administrador, disse a fonte.

Os Jogos Olímpicos de Paris, que terão um amplo dispositivo de segurança, têm início no dia 26 com uma cerimônia no rio Sena e terminarão na noite de 11 de agosto.