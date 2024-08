No sufoco, Kelvin Hoefler classifica e representa o Brasil na final

Kevin Hoefler durante manobra no skate street - Foto: Odd ANDERSEN / AFP

Medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio-2020, o brasileiro Kelvin Hoefler garantiu uma vaga na final do skate street na manhã desta segunda-feira, 29. O brasileiro esteve presente na primeira bateria, somando a pontuação de 265.24 e classificando na 6ª posição. Agora o atleta representará o Brasil na decisão, buscando somar uma medalha olímpica nos Jogos de Paris-2024.

Neste domingo, 28, a skatista Rayssa Leal também garantiu a sua vaga à final e subiu na 3ª posição do pódio, com a medalha de bronze. Vale lembrar que, na última edição, a 'Fadinha' e Kevin garantiram a prata ao Brasil, nesta que foi a primeira participação do skate em Jogos.

Além dele, o Time Brasil também contou com mais dois representantes, Giovanni Vianna e Felipe Gustavo, que estiveram na 4ª bateria, mas não alcançaram pontuação suficiente para ficar entre os oito melhores colocados.

Na atuação, Kelvin teve a melhor volta entre todos os atletas, somando 90.41. Já nas manobras, somou 85.53 e 89.30. A melhor classificação ficou por conta do norte-americano Jagger Eaton, com 274.88 na soma.

Assim como na classificatória, a decisão será decidida com duas voltas, onde a melhor será contabilizada, e cinco manobras, somando as duas melhores notas. A decisão tem previsão de início para às 12h, com transmissão no Sportv e na Cazetv.