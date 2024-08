No tie-break, Brasil perde para Polônia e se complica nas Olimpíadas

- Foto: Alexandre Loureiro/COB

A Seleção Masculina de Vôlei disputou a segunda rodada do grupo B dos Jogos Olímpicos na manhã desta quarta-feira, 31. Contra a Polônia, os comandados de Bernardinho sofreram a virada no tie-break e foram derrotados por 3 sets a 2, com parciais de 25/22, 19/25, 25/19, 25/23 e 15/13.

Esta é a segunda derrota do Brasil, que já havia perdido para a Itália na estreia, e agora precisará vencer na última rodada para continuar vivo. Contra o Egito, a equipe terá uma última chance de classificação, na sexta-feira, 2, às 8h.

Apesar da derrota, a Seleção Brasileira conseguiu impor o seu jogo e gerou perigo aos poloneses, explorando os bloqueios e sendo efetivo nos ataques. O destaque ficou por conta do ponteiro Adriano, que entrou no 2° set e colaborou com 18 pontos, assim como Lucarelli, e o oposto Darlan, com 17 pontos.

O Time Brasil começou melhor, se mostrando concentrado no jogo e ligado em todos os lances, sendo efetivo nos bons saques e com ótimos bloqueios. A amarelinha ficou a maior parte do duelo na frente, mas sofreu a virada na reta final. Entretanto, com a experiência do treinador Bernardinhos, os brasileiros voltaram a liderar e fecharam a parcial.

O segundo set foi dos poloneses, que conseguiram dominar todo o período, sem chances para os adversários, com uma bela atuação de Leon e Kurek. Com o empate, o Brasil voltou a acordar para o jogo, sendo superior, com destaque para Cachopa, Lucão e Adriano, e fecharam o set abrindo seis pontos de vantagem.

Mais uma vez, após vencer o set, a equipe brasileira baixou a guarda e viu a Polônia abrir vantagem na reta final, empatando o confronto. No tie-break, os poloneses dominaram, abrindo até quatro pontos e fechando o jogo após ótimo saque de Leon.