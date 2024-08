Olimpíadas 2024: saiba brasileiros que competem nesta quarta-feira

- Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Para o quinto dia oficial dos Jogos Olímpicos de Paris, o Time Brasil disputa entre equipes e individuais, com grandes possibilidades de medalhas. Nesta terça-feira, 30, a ginástica artística garantiu um pódio inédito nas finais por equipes. Ao todo, a Delegação Brasileira está na 22ª colocação, com quatro medalhas e ainda em busca do seu primeiro ouro.

Com baianas na disputa do boxe e na terceira rodada do futebol feminino, o Brasil também encara os desafios do triatlo, feminino e masculino, judô, vela, vôlei, ginástica artística masculina, natação e muito mais.

Vale salientar que as Olimpíadas terão transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta) e SporTV (TV fechada). Já via streaming, os jogos passarão ao vivo pelo Globo Play e Cazé TV (via Youtube, Twitch e da plataforma Prime Video).

Veja programação completa:

3h- Triatlo: Djenyfer Arnold e Vittoria Lopes

4h- Vôlei masculino: Brasil x Polônia

4h54- Remo: Lucas Verthein

5h14- Remo: Beatriz Cunha

5h- Judô: Rafael Macedo

5h45- Triatlo: Miguel Hidalgo e Manoel Messias

8h30- Tênis: Bia Haddad/ Luisa Stefani

9h44- Ciclismo BMX: Gustavo Batista

10h30- Canoagem Slalom: Ana Sátila

11h- Tênis de mesa: Hugo Calderano

11h- Boxe: Luiz Gabriel Oliveira

12h- Futebol: Brasil x Espanha

12h30- Ginástica Artística: Diogo Soares

15h- Vôlei de praia: Evandro/ Arthur

16h10- Natação: Beatriz Dizotti

17h- Boxe: Beatriz Ferreira