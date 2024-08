Seleção de nado sincronizado toma atitude contra CazéTV

Caso continuou repercutindo - Foto: Francisco Medeiros | GOV

O comentário feito pelo apresentador Guilherme Beltrão durante a transmissão da CazéTV continuou repercutindo e gerou uma nota de repúdio da seleção brasileira de nado sincronizado. A “piada” de cunho sexual foi apontado como machismo.

"Comentários como os feitos são inaceitáveis e desrespeitam não apenas os atletas de nado, mas toda a comunidade esportiva.", disse a seleção no texto divulgado em rede social, neste sábado, 3.

>>> Pedro Scooby dá susto em repórter da Globo e provoca climão ao vivo

Na ocasião, Beltrão disse que o atleta que não disputa medalha só tem dois objetivos na competição. "A Adenizia [jogadora de vôlei e comentarista do canal] é campeã olímpica, ela realmente importa para a competição. O 'camarada' do nado sincronizado, que não tem chance de medalha, tem que ir por dois objetivos: se superar e comer gente", afirmou.



Ainda na sexta-feira, 2, Casimiro Miguel publicou um texto no Instagram em que dizia que o assunto em questão era sexo na Vila Olímpica, e que o exemplo do atleta do nado artístico foi "hipotético". Casimiro dá a entender que a declaração foi tirada de contexto.